Bad Bunny bendice a pareja embarazada en concierto de Monterrey: "Se tiene que llamar Benito"

Bad Bunny ya se anda adjudicando hijos ajenos, pues le mandó su bendición a una pareja embarazada que fue a su concierto de Monterrey.

Se viralizó en redes un video en el que una pareja que estaba en la zona vip del show de Benito en Monterrey acaparó la atención de Bad Bunny.

Los futuros padres le dijeron a Bad Bunny que estaban esperando un hijo y llevaban 5 meses de embarazo, por lo que el famoso les bendijo a la “bendi”.

“Un aplauso para esta bonita pareja. Un mexicano más, yo ni me he casado, ni tengo hijos. Yo cuando veo eso todavía me sorprende, así que felicidades por eso”, inició Benito en su mensaje.

“Una pareja muy bonita, él se ve como un galán de telenovela, podrías salir en cualquier novela. Ella se ve divertida y amorosa, él se ve que es un hombre que la respeta, que se quieren mucho. Que emoción… pero tiene cara de celoso”, agregó.

Los fans quedaron en cantados con las palabras de Benito y le dejaron comentarios como: "Ya ni bautizo necesitan con esa bendición", "Ese niño ya está bendecido", "Cute, pero que arriesgado", "Dios mío ESTA GENTE ES LA FAVORITA DE DIOS YO SOY FELIZ CON QUE ME VEA" y "Se tiene que llamar Benito".