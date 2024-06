Bailarín de Thalía queda cuadrapléjico tras ser golpeado por sus vecinos; fans exigen justicia

Roberto González, querido ex bailarín de Thalía, también conocido como Robert, dio a conocer en sus redes sociales que quedó cuadripléjico después de que recibió una brutal golpiza por parte de sus vecinos, motivo por el cual los fans están exigiendo que el señor y la señora, que son pareja, sean encarcelados, enjuiciados y que se le haga justicia al artista.

Fue a través de un video en TikTok, que Roberto González narró que hace siete años, cuando estaba en Yucatán y había salido junto con su hijo para asistir a una exhibición de globos aerostáticos, su vecina golpeadora sacó a sus perros y uno de ellos ingresó a su domicilio para hacer del baño.

Esto hizo que discutiera con la señora quien en su total cobardía llamó a su esposo, quien llegó todo machito, lo electrocuto y golpeó hasta que quedó en el suelo, lugar en el que la criminal también lo atacó.

"Él llegó endemoniado y me electrocutó, me atacó y me empezó a agarrar a golpes y a patadas, junto con ella (...) Los dos me hicieron una lesión medular donde me dejaron cuadripléjico y no puedo mover mis brazos, ni mis pies, y hasta la fecha pues he estado postrado en una silla y en una cama, esperando siete años que el juicio avance", informó Robert.

El ex bailarín de Thalía agregó que en los próximos días se realizará su juicio final oral, por lo que solicitó ayuda a los usuarios de las redes sociales para que hagan presión a las autoridades, pues al parecer están compradas por sus agresores.

"Quiero que me ayuden para estar pendientes para que lo que son jueces, abogados y todas las personas que están implicadas en este caso, pues no se desvíen de la ley y la justicia", señaló.

Los agresores de Roberto Especial

En otro video de TikTok, Roberto González explicó que una de sus audiencias que tuvo con uno de sus agresores fue pospuesta porque supuesto agresor acusó que no tenía a sus testigos.

"La última audiencia, la posponen cuatro meses porque el señor dice que no trae a sus testigos, es algo hipócrita, injusto, que haga esto este señor", señaló Roberto.

Ante ello, los fans están exigiendo a las autoridades ponerse a trabajar y encarcelar a sus agresores: “no existe la ley en México, jueces ineptos y vendidos”, “justicia para Roberto, el juez está vendido”, “tenemos que hacer algo, como una manifestación pidiendo justicia, las autoridades solo de este modo actúan”, no merecen cárcel, deberían ser ejecutados en una plaza pública" y “Quieren hacerte que desistas, pero no lo hagas, esa persona tiene que pagar por lo que te hizo”, le dijeron.