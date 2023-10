Bajan a JJ del escenario ebrio; el comediante revela la verdad de lo que pasó

Hace unos días comenzó a circular en internet un video del comediante conocido como JJ en estado de ebriedad arriba del escenario. En el clip se puede escuchar al público pidiendo que baje de la tarima mientras el entretenedor intenta hilar un par de palabras sin conseguirlo.

Ante esta situación, en el programa "De Primera Mano", en el que es conductor Gustavo Adolfo Infante, se le dio la oportunidad al comediante de que explicara lo sucedido. El JJ no negó que estaba en estado inconveniente, pero aseguró que no se excedió en las copas, sino que el efecto que consiguió fue por mezclar medicamento con whisky.

te puede interesar Ratifican vinculación a proceso contra Alfredo Adame por insultar a la madre de Gustavo Adolfo Infante

"Inauguré mi restaurant el 4 de octubre y después empecé a trabajar en Mexicali, anduve allá por Tijuana y agarré una especie de gripa muy fuerte que me empezó a fastidiar con un tos muy dura; llegó a Tabasco, hago la rueda de prensa, me voy a comer con los empresarios que muy lindamente me hicieron el favor y me ven que ando un poco malito de la gripa, me tomo un medicamente y bueno, creemos que eso fue lo que pasó", explicó nervioso el comediante, quien hasta el momento no había dejado en claro el motivo de su estado.

"Creemos que fue algo que me afectó en los whiskitos que me eché, que fueron whiskys, me cruzaron de una manera muy tremenda", agregó el comediante, quien aceptó que sí subió en estado inconveniente al escenario.

Aseguró que cuando llegó a su camerino no lo quería dejar subir al escenario, pero que insistió para no quedar mal con sus seguidores y fue por eso que se le pudo ver así. "No debí haber salido", señaló el comediante, quien agregó que se había presentado en el escenario para explicarle a la gente que no estaba en condiciones, pero no pudo.

Síguenos en Google News

DGC