Desaparece el cuerpo de 'El Puma Junior'; aseguran que lo robaron de una funeraria

Hace unos días se anunció la muerte de Juan José Rodríguez, famoso que afirma ser el hijo no reconocido del cantante José Luis Rodríguez “El Puma”. Sin embargo, medios de comunicación han estado al pendiente, pues Gloria Gutiérrez, su viuda, denunció el robo de su cuerpo de una funeraria.

La situación es confusa y sorprendente pues a través de un comunicado, Gutiérrez menciona que la agencia funeraria entregó el cadáver del hijo no reconocido de 'El Puma' a dos mujeres que aseguraron ser sus hijas. Sin embargo, el hombre no tenía hijas.

"La madrugada del 11 de octubre hablé por última vez con mi esposo, Juan José. En la mañana le hablé y quien me atendió su teléfono me dijo que estaba muerto, no lo creí porque él estaba bien", se lee en el comunicado.

"Luego de corroborar su muerte, el cuerpo de mi esposo fue trasladado a la funeraria, en Pereira, Colombia. El día 13 de octubre de 2023, a altas horas de la noche, sorpresiva y arbitrariamente, la funeraria le entregó el cuerpo de mi marido a dos extrañas que dicen ser sus hijas, Juan José Rodríguez no tuvo hijos", detalla el texto, lo que desconcertó a propios y extraños.

"Enviamos a una persona a la capilla, lugar donde la funeraria dice que se llevaron al cuerpo, y en dicha funeraria nos indican que allí no ha llegado", explica Gloria Gutiérrez, quien pide a las autoridades que abran una investigación entorno al hecho y que le entreguen el cuerpo de su marido.

¿De qué murió José Rodríguez 'El Puma Junior'?

La noticia fue dada a conocer por la actriz y cantante Lilibeth Morillo, quien era su presunta media hermana, a través de sus redes sociales, donde compartió un breve comunicado junto a un video donde se deja ver al lado del fallecido famoso.

Lamentablemente para los fans, la actriz señaló que hasta el momento se desconoce qué fue lo que le quitó la vida a su medio hermano: “Las causas de su muerte aún se desconocen y se estarán haciendo las respectivas investigaciones. Humildemente solicitamos el debido respeto en este difícil momento que como familia estamos viviendo. Honraremos tu vida y tu memoria amado Juan José Puma Jr nuestro!”, remarcó.

