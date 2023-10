Gustavo Adolfo Infante critica a Lalo Carrillo por dichos racistas contra Yalitza Aparicio: 'de clase baja'

Lalo Carrillo, un periodista de farándula random que sale en “De primera mano”, emitió una serie de comentatios racistas y clasistas en contra de Yalitza Aparicio por ser una de las nuevas ángeles de Victoria's Secret. Afortunadamente, su patrón Gustavo Adolfo Infante le silenció la boca y defendió a la actriz nominada al Oscar.

Los hechos ocurrieron en el susodicho programa encabezado por Gustavo Adolfo, en el cual se pusieron a comentar la nota del fichaje de Yalitza Aparicio por parte de Victoria's Secret, a través de la cual la actriz oaxaqueña mostró su sensualidad y empoderamiento.

Lalo Carrillo, a quien marcas como Cartier, Dior y Prada no topan ni por error, mientras que a la Yali sí, despotricó en contra de la actriz y aseguró que su fichaje fue “inclusión forzada” y además pronunció que era un error que Yalitza modelara esa ropa porque no era apta para “personas de clase baja” como ella.

“Yo no estoy de acuerdo de que ella pertenezca a esta campaña, es una inclusión forzada. (la marca) perdió muchos votos cuando solamente promovían los cuerpos perfectos, la mujer perfecta", inició en sus nefastas declaraciones.

"Si a mí la marca me dijera: 'Ok, Yalitza va a ser portadora de ropa más barata', entonces estamos incluyendo, porque Yalitza representa a muchas personas que son de clase baja, que pueden llegar alto. Entonces si la marca sólo la usa para materia de inclusión, nada más para comercialización y no baja para que mujeres como Yalitza (...) tengan acceso a este tipo de ropa, entonces yo lo aceptaría", agregó Lalo Carrillo.

Gustavo Adolfo Infante critica a Lalo Carrillo

Fue entonces cuando Gustavo Adolfo Infante silenció a su subordinado y le remarcó que era un racista de primera, además de que le dijo que era una clasista al decir que personas con el fenotipo de la actriz son todas de “calase baja”.

“Te estás yendo por el estereotipo de que la mujer morena o de rasgos indígenas tiene que ser la mujer pobre. Aunque yo creo, dio no quiero ser el abogado del diablo, pero recuerdo que desde hace varios años ya empezó a tener modelos ya de tallas grandes porque se dieron cuenta que las barbies no eran la generalidad y los modelos que ponían ahí, chavas con el cuerpo de Anahí, pues las personas que llegaban a comprarse una tanga ahí no congeniaban con eso. A mí me da gusto que esté en esa campaña”, dijo Gustavo Adolfo Infante.