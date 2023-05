Yalitza Aparicio: ¿Cuánto cuesta el elegante look que usó la actriz en el desfile de Dior en CDMX?

Yalitza Aparicio fue una de las invitadas al desfile de Dior de su colección Crucero 2024 y sorprendió al vestir un total look de la marca de lujo francesa.

Yalitza Aparicio lució un atuendo de la colección de primavera verano 2023 de Dior. La actriz de la película “Roma” llevó un short y una falda larga abierta de encaje, así como un top que tenía encaje de flores y un moño en la parte delantera.

Además, la actriz lo complementó con unos zapatos estilo Mary Jane de plataforma y de doble strap. Como accesorios, Yalitza Aparicio usó un collar triple con las iniciales de Christian Dior, típico de la marca.

¿Cuánto cuesta el look de Yalitza Aparicio que usó en desfile de Dior?

El short de encaje que usó Yalitza Aparicio, según la página de Internet de Dior tiene un precio de 2 mil 400 euros, es decir, 46 mil 449 pesos.

Short que usó Yalitza Aparicio en el desfile de Dior Foto: Especial

Aunque el look viene completo en la página de Dior, no se desglosan los precios de la falda y del top, pero solo aparece como si estuviera solo a la venta el puro short.

El look completo de Yalitza Aparicio en la página de Dior Foto: Especial

Los zapatos de Yalitza Aparicio son el modelo bailarina con tacón Aime Dior, éstas no aparecen con precio en la página de Dior, pero sí en otros sitios tipo Farfetch que también ofertan artículos de lujo y el precio es de mil 927 dólares, es decir 34 mil 583 pesos.

Zapatos que usó Yalitza Aparicio en el desfile de Dior Foto: Especial

El collar triple que usó Yalitza Aparicio en el desfile también se oferta en estos sitios en mil 511 dólares, o sea, 27 mil 171 pesos.

Collares Dior que usó Yalitza Aparicio Foto: Especial

En total con estos precios disponibles en Internet el look de Yalitza Aparicio habría costado más de 108 mil 203 pesos, sin contar la falta y el top, ya que de esos no hay precio disponible en la página de Dior, pero sí aparecen en el look.