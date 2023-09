Yalitza Aparicio es un ángel de Victoria's Secret y posa con impactante lencería | VIDEO

La actriz Yalitza Aparicio sorprendió al aparecer en una coqueta lencería para la marca de Victoria’s Secret.

Yalitza, quien recientemente estrenó su nueva película en Netflix “La gran seducción”, presentó su colaboración la marca de ropa interior y se dejó ver como nunca antes.

¿Qué tipo de lencería modelo Yalitza Aparicio?

La actriz publicó un video en sus redes sociales en el que aparece con un vestido lencero ajustado con el estampado del logo de la marca.

“Usar la lencería de Victoria’s Secret me hace sentir segura, única y poderosa”, dice la nominada al Oscar en el breve clip.

Además, mandó un mensaje de diversidad, en el que la actriz pidió a la gente que se acepten tal y como son.

Yalitza Aparicio cautivó al público con su look de lencería

La actriz emocionó a sus millones de fans, quienes le dejaron mensajes para halagar su figura en lencería. “Es la vez que más identificada me he sentido con la marca”, “Hermosa y siempre adelante triunfando... representas a nuestra raza Latina”, “Me encanta éstos nuevos conceptos de VS, me identifico más”, “Este es el cuerpo perfecto de una mujer”, fueron algunos de los comentarios de los fans de la actriz.

Yalitza Aparicio, un icono de la moda de lujo

Desde que tuvo su gran debut en la película “Roma”, Yalitza se la ha pasado desfilando en las alfombras rojas de los eventos más importantes de moda y cine, así que ha seleccionado atuendos de lujo para presentarse en esos eventos.

Además, también es embajadora de la firma Prada, ya que constantemente se deja ver con prenda o accesorios de esta marca.

Yalitza ha roto los estereotipos, ya que también ha lucido ropa de casa de moda de lujo como Cartier, Dior, entre otras.

También ha sido invitada a los desfiles de Fashion Week de Nueva York en los que convivió con celebridades como Nicole Kidman y más famosas de talla internacional.