¿Yalitza Aparicio tiene novio? 'Vivo todo el tiempo enamorada'

Tal parece ser que Yalitza Aparicio estaría disfrutando de una buena relación sentimental y amatoria con un afortunado, pues la nominada al Oscar afirmó vivir en perpetuo enamoramiento.

Cabe recordar que recientemente, Yalitza denunció que su familia fue discriminada en un restaurante de Oaxaca:

Yalitza Aparicio. Especial

"Mi familia me permito hablar sobre lo que les había pasado, me gustaría contar lo que muchos pasan día con día, pero también por respeto no lo hago, solo cuando lo autorizan", dijo Aparicio al respecto a través de un video en el que hizo referencia al restaurante Pasillo de Humo, que se encuentra en el centro de Oaxaca ciudad.

Yalitza Aparicio fue interceptada por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, lugar en el que los reporteros de farándula aprovecharon para sacarle toda la sopa respecto as u situación sentimental.

Y es que, desde que Yalitza triunfó en Hollywood con “Roma”, de Alfonso Cuarón”, la actriz originaria de Oaxaca, ha sido relacionada con diversos hombres, pero la famosa no ha presentado a absolutamente nadie como el oficial.

Yalitza Aparicio rompe el silencio respecto a su novio

Al principio, Aparicio se mantuvo muda ante los cuestionamientos de los reporteros, pues no quería perder la frescura que obtuvo de sus vacaciones en el extranjero. Sin Embargo, la famosa actriz mexicana cedió y habló respecto a su vida amorosa.

Yalitza Aparicio Especial

Lo primero que Yalitza Aparcio pronunció fue que actualmente se encuentra "muy enamorada" y, por si fuera poco, afirmó que tiene a muchos novios y amantes.

"Vivo todo el tiempo enamorada… ¿qué les puedo decir, no ven mis ojitos de cansancio pero enamorada? He leído notas en donde tengo maridos y esposos y ufff… si yo les dijera... tengo muchos", señaló la actriz, pero a manera de broma.

Es por ello que, hasta la publicación de esta nota informativa, se desconoce realmente si Yalitza Aparicio tiene algún novio o amante.