Bloguero argentino afirma que Ricky Martin engañó a su ex esposo con él (VIDEO)

Ricky Martin se divorció de su ahora ex esposo Jwan Yosef el pasado mes de julio y desde entonces se le ha vinculado sentimentalmente con diversos hombres que supuestamente serían sus nuevas conquistas o amantes.

Incluso, el cantante boricua fue captado hace unos días en un hotel de la Ciudad de México por las cámaras del programa “Chisme no Like”, con un misterioso hombre el cual se asegura que es su nuevo novio.

Ricky Martin Especial

"Ese es el caballero que dicen nuestros reporteros que supuestamente comparte la cama, el nido de amor, con Ricky Martin. Se ve mucho más joven que el ex esposo", pronunciaron los conductores de “Chime no Like” al mostrar las imágenes del sujeto que sería la nueva conquista del famoso.

Poco después de eso, la revista TvNotas y "Chisme no Like" entrevistaron a un bloguero argentino que afirma haber sido el amante de Ricky Martin, con el cual habría engañado a su ex esposo pintor y padre adoptivo de sus hijos.

El argentino en cuestión se identificó como Máximo Calvo, un “twink” de 22 años que le afirmó a la revista de chismes que entabló una relación amatoria con el famoso que culminó en coito, cuando el famoso estaba aún casado.

De acuerdo con el argentino, el presunto adulterio ocurrió en agosto de 2022 en Beverly Hills, California. Según lo que dijo, se encontró a Ricky Martin en una tienda de lujo buchón. Tras ello decidió mandarle un mensaje por Instagram, el cual el cantante le contestó, por lo que decidió cantarle directo que cuándo se iban a ver para tener relaciones sexuales.

Según el argentino, Ricky Martin le dijo que sí e incluso el mismo cantante fue a recogerlo a su hotel para llevarlo a uno más lujoso, en donde presuntamente ocurrió el encuentro íntimo.

“Me pasa a buscar él en su vehículo, yo siempre digo que de vehículos no sé, no sé de marcas, además estaba tan nervioso en ese momento que no presté mucha atención a eso. Sí me pasó a buscar y sí manejó él hasta el hotel, mientras tanto el trayecto fue muy lindo y muy ameno”, dijo Máximo Calvo a "Chisme no Like".

Finalmente, aseguró que él fue el pasivo mientras que Ricky Martin el activo: “Después de eso hablamos muy poquito, sentí como que ya no quería volver a hablar, pero yo en ningún momento sentí que él iba a ser mi pareja o mi novio”.