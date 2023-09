Fan de Santa Fe Klan afirma que sus guaruras le pegaron y robaron: 'un botellazo en la nuca'

Un fan de Santa Fe Klan dejó de ser amante del famoso por las malas, pues denunció que fue brutalmente golpeado por el quipo de seguridad del cantante y amenazó con proceder legalmente en contra de él.

El joven llamado Cristian afirmó que los guaruras de Santa Fe Klan lo golpearon y robaron después de haber asistido a una de sus presentaciones, en donde le solicitó un autógrafo y una foto.

Santa Fe Klan Foto: Especial

En entrevista con “De Primera Mano”, Cristian afirmó que Santa Fe Klan negó su versión de los hechos y que afirmó que su equipo lo golpeó porque presuntamente traía consigo un machete de dimensiones descomunales.

"Yo estaba dando fotos a todos los fans. Ahorita voy a subir los videos de las cámaras de mi tienda para que vea la gente el machete que traías clavado en el pantalón. Yo por eso me retiré", dijo el famoso.

Por ello, Cristian fue al programa de chismes a decir su verdad y aseguró que sólo quería tomarse una foto con el rapero, pero que lo único que recibió fue una serie de golpes.

Contó que en el evento le tuvo que dar su celular a los guardias y que al entrar “más gente de su barrio se me vino y luego me empezaron a decir de una manera prepotente que me fuera con mi madre. Yo les dije: 'Denme chance una foto y yo me voy', pero me dijeron que no".

Como vio que no lo iban a dejar les pidió su celular, pero no sólo se lo negaron, sino que llegó más gente a pegarle, según por órdenes de Santa Fe Klan: "Yo acababa de comprar el celular. Insistí en que me lo regresaran, pero me mandaron lejos".

"Me ponen un primer botellazo en la nuca… Yo me mareé e intenté correr, pero como ya habían dado la pauta para que me fueran a seguir, pues ya no pude huir. Mucha gente me golpeó a patadas, botellazos. (Santa Fe Klan) estaba viendo".

Es por ello que Cristian dijo que podría iniciar acciones legales contra el ex de Maya Nazor: “yo digo que debería de subir los videos (de las cámaras de seguridad) para que se vea realmente... en los videos se va a ver cuando yo doy mi celular. Estuve en espera, ya no respondí nada porque dije ‘me lo va a devolver’”.

“Estuve pensando el casi ya que luego sí vi que comentaba publicaciones, entonces mi intención era únicamente el celular, ya no recibí respuesta, entonces estoy en espera para saber cómo voy a proceder”, remarcó.