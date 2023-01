Bárbara de Regil ataca a compañeros de la novela Cabo : "no todos toman en serio la actuación"

Bárabra de Regil es una de las famosas más odiadas de la farándula mexicana, pues la gente la tacha de racista, clasista, inventada y tóxica; incluso sus colegas que trabajaron con ella en la telenovela “Cabo” afirmaron que es “un dolor de cabeza”.

Esto último lo reveló Luis Magaña, quien contó que habló con el staff de “Cabo” y que nadie aguantó a Bárbara de Regil y su nefasto ser.

“Me tocó hacer una participación especial en un programa, y fue en el mismo lugar y con el mismo staff que trabajaba en 'Cabo', porque la novela ya se acabó de hacer, entonces me tocó en ese foro y me impresionó muchísimo porque les dije '¿cómo les fue?', los conozco de toda la vida, y todos diciendo 'qué dolor de cabeza, qué mujer tan desagradable, tan mal educada'”, narró.

Tras ello, Bárbara de Regil fue cuestionada en redes respecto a tales declaraciones y claramente no soportó, pues se le dejó ir con todo a los colegas que no la quieren.

“Pues no sé, los chismes siempre están, pero depende quién contó la historia. Yo no soy moneda de oro y siempre soy yo misma. No me gusta quedar bien con nadie que no me vibre”, inició la famosa.

“También es importante resaltar que no todos compaginamos (no todos hacen ejercicio, no todos toman tan en serio la actuación, no todos consumen drogas —yo no consumo—) pero son ejemplos pues”, agregó Bárbara de Regil.

Finalmente, la actriz dijo que sólo se juntaba con quienes “sí tienes cosas en común” y dijo que “si los demás hablan mal, ni modo”. Reiteró su mensaje diciendo: "la gente habla y actúa desde su corazón".