Bárbara de Regil explota porque le dijeron "asquerosa" por supuesto tuit homofóbico: "Me la pel..."

La actriz Bárbara de Regil explotó contra las críticas de los usuarios por supuestamente haber escrito un tuit homofóbico en sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, Bárbara de Regil compartió una imagen de un comentario en el que un usuario le dice “asquerosa” por el tuit que circula en Internet en el que la actriz habría discriminado a la comunidad LGBT+.

te puede interesar Aseguran que Bárbara de Regil fue "desagradable y mal educada" en grabaciones de la novela Cabo

“Con los gays solo puedes platicar sobre dragas, travestis y cantantes pop. Con los heteros puedes platicar de arte, música, ciencias sociales, política, astronomía, medicina, etcétera. Mucha mejor compañía los heteros”, fue el tuit que supuestamente escribió Bárbara de Regil y que después, según los usuarios, fue eliminado por ella misma.

Bárbara de Regil explota contra críticas tras supuesto tuit homofóbico

Bárbara de Regil señaló que actualmente las críticas ya no la afectan y que se siente muy por encima de todo el odio que le tiran en redes sociales.

“No pelo, pero esto es un mensaje de reflexión para todos. Tu decidiste atacarme diciéndome ‘asquerosa’ pensando que yo escribí algo que yo no escribí. Yo me siento muy por encima de esto, esto ya me pela, nadie me afecta, nadie me roba mi paz”, señaló Bárbara de Regil.

Asimismo, recomendó a la persona que le dijo “asquerosa” que mejor invirtiera su tiempo en otra cosa y no en atacarla, “dedícate tiempo a ti, respeta a los demás”, le indicó la actriz.