La Barbie de Tepito rompe en llanto y explica el motivo por el que Dolls Drinks no abrirá de nuevo | VIDEO

Amairany Shezit, también conocida como La Barbie de Tepito, rompió en llanto en una reciente entrevista en la que habló sobre el motivo por el que su negocio de las licuachelas Dolls Drinks, no regresarán después del trágico asesinato de sus tíos en la Ciudad de México.

Desde hace un par de años, se ha popularizado el ir a la zona de Tepito, en la capital de México, para disfrutar de las llamadas 'licuachelas', las cuales son un concepto en el que sirven cervezas u otras bebidas alcohólicas en envases coloridos y divertidos que llaman la atención de muchos asistentes semana con semana.

Sin embargo, hace poco más de un año que en las famosas licuachelas Dolls Drinks, ocurrió una balacera que dejó muertos a los tíos de La Barbie de Tepito, Diana Odeli Rodríguez y Adrián Mendoza. Esto sucedió en la colonia Aragón Inguarán de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La Barbie de Tepito explica porqué Dolls Drinks no volverá a abrir

La joven influencer dejó claro en una reciente entrevista para El Chisme TV que no tiene planes de reabrir jamás el bar que se convirtió en la sensación hace un par de años y que recibía a decenas de clientes cada fin de semana.

"Lo dejé, creo que jamás se va a abrir. La verdad para mí fue muy difícil todo este proceso. Yo me preguntaba por qué, teníamos muchos proyectos. Para mí fue muy importante Dolls Drinks porque marcó mi vida y por siempre lo voy a llevar en mi corazón, porque de ahí aprendí muchas cosas y me enseñé a trabajar”, expresó la mujer mientras lloraba.

Sobre los motivos del cierre definitivo, la famosa confesó que en el sitio en el que se encontraba el negocio "hay mucha envidia" y este parece ser el motivo por el que prefiere ya no arriesgarse a emprender nuevamente con las famosas bebidas.

"No quisiera continuar el proyecto sin mis tíos y también quiero seguir mi vida, no quiero que me pase otra cosa y yo me cuido mucho", explicó, señalando que por lo general es acompañada por seguridad privada para evitar que le pase algo.

La famosa explicó que tenían muchos proyectos para el negocio, pues incluso iban a abrir una sucursal en Guerrero, Acapulco. Además, contaba que pronto el plan era que Peso Pluma se presentaría en el lugar antes de la tragedia que llevó al cierre definitivo del negocio en Tepito.