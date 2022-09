Bardo, de Iñárritu, la apuesta rumbo al Oscar

La nueva película de Alejandro González Iñárritu, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, y Noche de fuego, el aclamado largometraje de la directora Tatiana Huezo, son las apuestas de México que buscan una nominación en la 95 edición del premio Oscar y en la 37 edición de los Goya, respectivamente, anunció ayer la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

En caso de conseguir la candidatura, el realizador mexicano volvería a la contienda en los premios de la academia estadounidense, después de llevarse el máximo galardón en su última participación con El renacido.

Por su parte, Noche de fuego ha recibido buenas críticas en los festivales en los que se ha presentado y recientemente obtuvo 19 nominaciones para la próxima entrega de los premios Ariel, convirtiéndose en la más nominada del certamen. El año pasado fue la apuesta de México para alcanzar una nominación en los Oscar, pero no obtuvo la candidatura.

Bardo fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Venecia con una buena recepción por parte del público, tuvo una ovación de pie durante cuatro minutos y fue descrita por la crítica como “alucinante”. A pesar de ello, la cinta no obtuvo ningún galardón, aunque sigue siendo una de las favoritas para llevarse el premio a Mejor Película Internacional que otorga la Academy of Motion Picture Arts and Sciences de Estados Unidos.

Protagonizada por Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Íker Sánchez Solano y Ximena Lamadrid, Bardo representa el regreso del reconocido cineasta mexicano a tierra azteca, pues desde Amores perros Iñárritu no rodaba una cinta en su ciudad natal. El guion fue escrito por Nicolás Giacobone en colaboración con el propio director, y la fotografía estuvo a cargo del legendario Darius Khondji. Asimismo, el dos veces ganador del Oscar, Eugenio Caballero, fue el encargado del imponente diseño de producción. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades se estrenará en México el próximo 27 de octubre.

Por otro lado, la película que competirá en la categoría de Mejor Película Iberoamericana que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha sido descrita por la crítica como una dura mirada a la realidad mexicana. Noche de fuego, de Tatiana Huezo, fue estrenada en el Festival de Cine de Cannes en su edición 2021 como parte de la sección Una Cierta Mirada, donde se proyectan largometrajes con propuestas no convencionales e historias inusuales. Por su particular trama y su mirada crítica, la cinta conquistó al festival recibiendo una mención especial por parte del jurado.

Escrita y dirigida por Huezo, retrata la terrible realidad a la que se enfrentan miles de personas, principalmente mujeres, en México debido al crecimiento del crimen organizado.