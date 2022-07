Beavis & Butt-Head: ¿Vale la pena ver su nueva película en Paramount+?

Pocos hubieran pensado que “Beavis & Butt-Head”, aquel satírico retrato generacional que pasara de los pequeños cortos a tener su propia serie y hasta una película, representando el lado más estúpido de la etapa adolescente y su relación con la televisión, hasta que terminó por ser víctima de lo que consignaba, cuando en MTV le sustituyeron por una decadencia aún mayor llamada reality shows; pudiera no sólo estar de regreso y funcionar a la hora de contraponer las referencias culturales, sino que además lo hiciera manteniendo a sus personajes intactos, es decir siendo lo que siempre han sido.

Y es que ese par de cabezas huecas conocidos como Beavis y Butt-Head, cuyas actitudes irreverentes y autodestructivas se volvieron referencia de los 90 alimentando los modismos con un puñado de términos que hacían de lo soez un estilo de vida, y que hoy resultan lo más políticamente incorrecto posible, al ser traídos al 2022 a través de un hoyo negro, mantienen su incapacidad para comprender el panorama completo de las situaciones, la cual mezclada con su retorcida naturaleza juvenil y la fijación por tener sexo de una vez por todas, les dota de una pervertida candidez que se convierte en el contraste crítico ideal para muchos de los actuales rasgos de nuestra sociedad, dígase la superioridad moral, el doble discurso y la tendencia de la cancelación.

A ello debemos agregar que la trama que involucra a agencias de seguridad gubernamentales y astronautas convertidos en políticos, juega con los malos entendidos para evidenciar la trampa que surge entre lo que es y lo que se quiere creer, incluso a nivel masivo.

Todo poniéndose al día con el hoy tan traído y llevado concepto de los multiversos, al presentar un par de insólitas versiones de sus protagonistas al más puro estilo de la oscura y genial “Rick y Morty”, amén de recuperar y reírse de la nostalgia por los viajes espaciales y la NASA con su afán de recuperar audiencia.

Claro, la historia es sumamente simple y no hay novedad más allá de lo que resulta del choque de épocas arriba mencionado, además de que el humor que todo el tiempo deambula entre lo vulgar y el sarcasmo no es para todos los gustos.

Sin embargo, la desfachatada propuesta nunca se traiciona, “Beavis & Butt-Head do the Universe” —por su título original— ya disponible en Paramount+, cumple lo que ofrece y no le pide nada a productos de animación enfocados al público adulto para los que en su momento sentó parte de las bases, dígase excesos facilones como “Family Guy”, que hoy mantienen una mayor vigencia.