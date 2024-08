Beetlejuice exorciza a México con su descarado encanto

Previo a su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia, donde será la película inaugural, Bee-tlejuice Beetlejuice fue presentada ayer en la Ciudad de México por su director, parte de su elenco y uno de sus productores, algo emocionante y útil para saber más de la historia que mostrará a una madura Lydia Deetz (Winona Ryder) como la madre de una rebelde hija adolescente, en medio de una tragedia familiar que las obliga a regresar al lugar donde conoció a un desagradable fantasma cuyo recuerdo la sigue atormentando, al mismo tiempo que él sigue obsesionado con ella desde el inframundo.

Tim Burton habló de cómo ha sido regresar a un personaje que es parte de su trayectoria profesional y su vida. “Para mí Beetlejuice es un personaje que disfruté al igual que su mundo y nunca me abandonó, aunque me llevó como 35 años volver a hacerlo fue algo que finalmente sucedió después de todo ese tiempo, ver cómo la gente se ha hecho mayor y ha pasado del personaje de Lydia como una adolescente ahora a ser una adulta es como el viaje que todos emprendemos, la idea era hacer una película familiar extraña y me pareció realmente la correcta; no vi la primera película para hacer ésta, simplemente fui y la hice sintiendo que sentía a los personajes”, expresó.

El director mostró su peculiar sentido del humor en el photocall. Foto: Carlos Mora

Con esta secuela, su director regresó al mismo proceso que tuvo en su interior para darle forma a cada aspecto, respetando también la manera en la que se hicieron algunos de los escenarios y personajes en la cinta ochentera, a pesar de los actuales avances tecnológicos para hacer cine. “No creo que hayamos usado ningún CGI [imagen diseñada por computadora], sólo hicimos algo a la antigua usanza y realmente no realizamos nada que no hiciéramos en la primera película, usamos todas esas mismas técnicas porque era importante para el espíritu de la película que todos entraran a su mundo y lo sintieran, eso la hizo más emocional”, compartió.

Michael Keaton, quien da vida de nuevo a Beetlejuice, comentó de igual forma cómo ha sido para él reencontrarse con su famoso personaje. “Para mí fue más difícil de lo que esperaba, estaba un poco más nervioso de lo que en realidad pensé que estaría porque tal vez sea mi cosa favorita que he hecho en el cine y entonces intentar hacerlo de nuevo me importaba mucho, siempre pensé que la nostalgia es algo gracioso porque nunca la entendí francamente y la gente dice que me pongo nostálgico, un día no sé qué pasó, pero cuando me golpeó fue en serio porque ahora me pongo extrañamente nostálgico por muchas cosas, nunca lo vi venir”, dijo.

Michael Keaton (tercero de izq. a der.) respondiendo una pregunta. Foto: Carlos Mora

El actor ha tenido una relación con su personaje desde que lo interpretó por primera vez y sabe que “ha evolucionado, pero simplemente no se puede comparar esa experiencia con esta nueva, es arte verdadero porque no tienes otra opción que ser parte de él y en realidad me gusta eso. No estoy muy seguro de cómo es mi relación con Beetlejuice, pero tenía que hacerlo otra vez”. Esto llevó también al intérprete a recordar cómo fue darle forma al pícaro fantasma en un inicio. “Todo lo que hago tiene que venir de algo, cuando Tim y yo nos conocimos él sólo dijo un par de cosas clave y estábamos tratando de explicarlo [a Beetlejuice], fue un poco improvisado al principio porque él es una especie de cosa que viene de cualquier tiempo, lugar, dimensión o mundo, lo cual de alguna manera te da total libertad para hacerlo”, recordó.

Tim Burton afirmó que al reunirse con los miembros del elenco con quienes ya había trabajado anteriormente “se sintió como en una reunión familiar extraña o una boda extraña o un evento extraño, estando con gente hermosa y rara”; una de esas personas a las que se refiere el director es Jenna Ortega, joven actriz que ya trabajó con él en Merlina, pero quien se incorpora al mundo del superfantasma en un papel importante, ya que ahora su personaje está en cierta forma en el lugar en el que estuvo la protagonista de la primera entrega, lo cual resulta una gran responsabilidad.

Monica Bellucci, durante el photocall, ayer en el Four Seasons. Foto: Carlos Mora

“Lydia es un personaje tan querido que creo estar relacionada con ella de alguna manera y fue algo que generó una presión natural para mí, pero hacer la película fue agradable porque creo que Astrid [su personaje] fue escrita de manera tan hermosa y en realidad es muy fácil ver de dónde viene porque está un poco avergonzada por el éxito y la fama de su madre, perdió a su padre y lo extraña, y tiene una relación un poco rara con su madre que la envió a un internado”, contó la nueva integrante de la familia sobre interpretar su personaje.

“Luego tuve que vincularme con Winona tanto como fuera posible, pasaron como tres días de rodaje y ella y yo nos sentamos, finalmente tuvimos tiempo de tener una conversación real y todo se juntó muy rápido, fue increíble y nos aseguramos de tener una buena química, lo cual fue muy fácil, creo que simplemente todo encajó de manera natural”, expresó Jenna Ortega, refiriéndose a cómo fue lograr la conexión necesaria que debía existir entre ella y Ryder para reflejar en pantalla una relación madre-hija que funcionara para contar la historia que podrá verse en salas de cine a partir del próximo 5 de septiembre.