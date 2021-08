¿Belinda y Christian Nodal ya se casaron en secreto? Esto dice Tini Stoessel (VIDEO)

Belinda y Christian Nodal vuelven a causar revuelo con su boda y es que al parecer la cantante Tini Stoessel los delató y reveló que la famosa pareja ya estaría casada.

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo a través e Instagram en la que Belinda hacía la promoción de su nuevo tema musical “La niña de la escuela”, el cual canta junto a Tini Stoessel y Lola Índigo.

Durante la charla a Tini se le salió decir: “Belinda ya está casada”, sin embargo, inmediatamente la intérprete de “Luz sin gravedad” le hizo señas a Tini negando que fuera cierto.

Tini dijo que ella vio el anillo de boda, pero Belinda le aclaró que todavía están en la etapa del compromiso, y aún no definen cuándo será la boda.

“Todavía no hay boda, la verdad es que todavía no tenemos plan de nada, todavía no hemos hablado, todavía estamos viendo. O sea, realmente es un tema que es otra etapa, estamos sí con el compromiso, pero todavía no hemos hablado de cuándo va a ser la boda”, mencionó Belinda.

¿Christian Nodal ya mandó a hacer su traje de novio?

Hace unos días se dio a conocer que el diseñador guanajuatense Gilberto Brizuela compartió en Instagram unas fotografías tomándole las medidas a Christian Nodal y acompañó la publicación del hashtag #Weddingcomming.

Sin embargo, parece que Nodal se molestó por la publicación del diseñador, quien se dedica a hacer trajes para bodas y eventos especiales, y pidió a sus fans que tuvieran paciencia para la boda con Belinda.