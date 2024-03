Belinda y sus impactantes FOTOS que demuestran que es la reina de los corridos coquette

Belinda cautivó con unas fotografías en las que se le puede ver como toda una reina de los corridos tumbados, atrás dejó el pop para meterse a la tendencia de la música más viral en el mundo.

La cantante apareció en la portada de abril 2024 de la revista Vogue con un look muy norteño coquette. La intérprete de “Sapito” lució todos los looks acompañados de un sombrero.

Belinda y sus fotos para Vogue Foto: Vogue México

En una de las fotos la artista luce un vestido rosa con volumen y un sombrero café que tiene todo el ala quemada.

En otra de las fotos Belinda luce una camiseta básica en color blanco y el mismo sombrero café, en otra complementa el look con un saco negro.

Belinda en Vogue Foto: Vogue México

Belinda llamó corridos coquette a la música que está haciendo actualmente, ya que dejó el pop para hacer colaboraciones con los artistas que son los exponentes más destacados del regional mexicano y de los corridos tumbados como es el caso de Marca Registrada y Natanael Cano.

Los fans esperan que también se una a Peso Pluma y saque una legendaria colaboración con el artista del momento.

Belinda en Vogue Foto: Vogue México

¿Ya salió Belinda del hospital?

La cantante Belinda tuvo un colapso hace unos días que la llevó al hospital. La intérprete de “Boba niña nice” compartió una foto en la que se ve que está internada en un nosocomio.

La artista reveló que el motivo de su hospitalización es por exceso de trabajo, ya que está terminando su disco y también está grabando la serie de Mentiras, que es un musical basado en la obra de teatro, por lo que, dijo la cantante, era muy demandante hacer la serie.

“A todos los que me están preguntando y mandando mensajitos de apoyo, muchas gracias. Estos meses he trabajado muchísimo sin parar, estoy terminando mi disco y al mismo tiempo haciendo una serie que requiere de muchísimo trabajo y disciplina, a veces dejamos los temas de salud para después esto fue lo que me causó este colapso. Los amo mucho y espero recuperarme pronto para seguir con mis compromisos”, dijo Belinda en sus redes sociales.