Anabel Hernández acusa que Belinda e Iván Archivaldo Guzmán, hijo de 'El Chapo', eran amigos cercanos

En el podcast de la periodista Anabel Hérnandez titulado "Narcosistema", el cuál fue estrenado el pasado 1 de agosto, se acusa de una presunta amistad a la cantante Belinda Peregrin con Iván Archivaldo Gúzman Salazar, hijo del Joaquín "El Chapo" Gúzman Loera.

Explicó que durante una entrevista con el narcotraficante Dámaso López Serrano "El Mini Lic", en octubre del año pasado, le cuestionó si sabía sobre alguno de "Los chapitos", hijos de "El Chapo" Gúzman, que hubiera estado involucrado con algún artista y Dámaso López dijo que sí.

La periodista afirma que con cautela y tacto, "El Mini Lic" le dijo: "Yo no puedo, o sea no estuve ahí, pero lo que Iván me decía con Belinda, el presumia."

Al ser cuestionado de forma directa por Anabel Hernández sobre dichas declaraciones y en qué época fue esta situación, se dice que el contestó que no recordaba exactamente en que año, pero que Iván Archivaldo le comentaba "Que era su amiga, que tuvo algo que ver pero al final termino como amigos"

La periodista aseguró que esta amistad le fue señalada por otro de los jóvenes integrantes del Cártel de Sinaloa, y este le afirmó que hubo un encuentro entre la cantante y el hijo de "El Chapo" en el año 2022, en una residencia en la Bahía de Altata, Sinaloa.

De acuerdo al informante de Hernández, en el lugar se dió una cena 'romántica' en la que además se le obsequió a la cantante un reloj de más de 200 mil dólares.

Otras famosas acusadas de tener relaciones con el narcotráfico

En el libro Las señoras del narco. Amar en el infierno, la periodista Anabel Hernández acusó a diversas cantantes, conductoras y actrices a la lista de celebridades que, afirma, se han relacionado con personalidades del crimen organizado.

Entre las celebridades que afirmó tuvieron un vínculo con Arturo Beltrán Leyva se encuentran Ninel Conde a quien en un capítulo acusa de tener un vínculo con este, Galilea Montijo quien dijo, tuvo una relación sentimental de cerca de dos años con Leyva, Paty Navidad, Mariana Ríos, entre otras.

LMCT