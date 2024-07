Belinda luce espectacular atuendo que revela porqué Christian Nodal la menciona en sus canciones | FOTOS

Belinda es una de las famosas más queridas en México actualmente, a pesar de que se encuentra una vez más en el ojo del huracán por su ex pareja, Christian Nodal, quien recientemente estrenó una canción que el público asegura, va para ella.

Los internautas señalan que Christian Nodal no puede olvidar a Belinda, a pesar de ya tener una hija con Cazzu y estar un una relación con Ángela Aguilar en la cual dice sentirse demasiado enamorado. Sin embargo, pareciera que su nueva canción, 'No me 100to bien' está tapizada de referencias a la actriz.

Aseguran que en el videoclip oficial hay varias referencias a la artista y que sería una contestación a "Cactus", pues encuentran muchos parecidos con la modelo y Beli, además de varias escenas similares entre ellas.

Esto ha llevado al público a señalar que Belinda es inolvidable para 'El Forajido', quien ya ha tenido dos parejas desde que terminó su compromiso con la intérprete de 'Luz sin gravedad', pero parece que no la deja de mencionar, aunque otros aseguran que no es más que un movimiento del cantante para "facturar".

Belinda enciende las redes con increíble atuendo

Este viernes, Belinda publicó una serie de fotos por el "Día del bikini", en la que posa con un diminuto atuendo color arena junto con una mascada y un sombrero. Sobre el maquillaje, luce un look bastante natural y brillante con pecas y gloss en los labios.

Enseguida, los seguidores de la famosa aplaudieron su belleza, un motivo por el que la artista mexicana-española siempre ha destacado. Sin embargo, a los piropos se añadieron comentarios sobre su ex pareja, Christian Nodal.

El público aplaudió lo atractiva que es Belinda y aseguraban que ese es el motivo por el que Christian no deja de mencionarla en sus temas y "aún la extraña", como han asegurado muchos, a pesar de que actualmente dice estar completamente feliz con su noviazgo con Ángela Aguilar.

"Alguien debe estar diciendo: ¡Ay Belinda porque eres tan guapa!", "a ti te rezo. Que mi ganado esté todo tatuado y traumado, amén", "ahí no hay rellenos" y "tan bonita que por eso 'alguien' jamás te va a olvidar", comentaron usuarios.

Sin lugar a dudas, Belinda demostró una vez más la gran belleza que tiene, lo que aseguran que es el motivo por el que Christian Nodal no la olvida y por la que sus ex parejas, se la tatúan.