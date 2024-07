Belinda posa en la playa con llamativo atuendo y se corona como la reina del verano| FOTOS

Belinda demostró que es la reina de la playa con una publicación con la que sacudió Internet. La famosa de 34 años, publicó una serie de fotos en Puerto Escondido en el que luce su perfecta figura en un diminuto conjunto rosa.

La cantante generó sensación al subir una serie de postales en la playa de Puerto Escondido, en el que posa acostada en la playa y frente al mar, lo cual fue aplaudido por los usuarios de redes sociales, quienes mostraron su sorpresa ante las imágenes, a pesar de que para nadie es un secreto la figura de Belinda.

Recientemente, la artista ha estado en boca de todos, no solo por las polémicas de su ex pareja, Christian Nodal o por su talento como cantante, sino por la belleza que no deja de presumir en redes, para fortuna de sus seguidores.

Belinda presume su figura en la playa

Belinda no teme mostrarse tal cual es ante el mundo y presume en redes sociales su belleza al natural, como lo ha hecho recientemente, al encontrarse en un momento de descanso después de meses de trabajo en diversas series y proyectos, así como su faceta como cantante.

Ahora, la mujer encantó con su presencia en las playas de Puerto Escondido, en el que disfrutó del mar, la playa y el sol, sin olvidar a sus seguidores, pues compartió en redes sociales las fotos de uno de sus días en la costa.

La cantante utilizó un diminuto bikini con estampado de colores y base color morado. Así, lució su abdomen completamente plano y su cabello rubio oscuro. No solo eso, pues la famosa mostró su versatilidad al utilizar un pareo que cubría la parte interior del bikini y repitió el uso de una mascada en la cabeza, pero ahora con unos lentes para protegerse del sol.

Su belleza ha generado varios comentarios entre el público, quienes destacan lo bien que luce la intérprete de "Luz sin gravedad". Entre los comentarios, destacan algunos como "Ay Beli, ¿por qué estas tan coqueta mi amor?", "¿pero porque lo tienes todo bebe?", "hasta yo me tatuaba y le pongo casa y lo que pida la reina" y "yo a usted le rezo", entre otros.

El público llamó a Belinda "sirena", "reina" y aseguró que "le rezan" por la gran belleza que tiene y presume con orgullo, pues no cabe duda que sus looks en la playa resultan impresionantes para el público.