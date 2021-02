Berlinale 2021: ¿Qué película mexicana competirá por el Oso de Oro y dónde verla?

El cine mexicano se encuentra de manteles largos pues “Una película de policías”, de Alonso Ruizpalacios es la única producción latinoamericana que competirá por el codiciado Oso de Oro del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) de este año.

El filme es el nuevo proyecto del director de películas como “Güeros” y “Museo”, y se trata de un “un reflector sobre la policía, una de las instituciones más controvertidas de México y el mundo”.

¡Cine mexicano en Berlín! ✨



Alonso Ruizpalacios, director de Güeros y ganador del premio Ariel, competirá por el Oso de Oro en la @berlinale con 'Una película de policías', "un reflector sobre la policía, una de las instituciones más controvertidas de México y el mundo."

Es una de las 15 cintas que integran la Selección oficial del encuentro cinematográfico y competirá con películas como “Wheel of Fortune and Fantasy”, de Ryusuke Hamaguchi (Japón), y “Forest — I See You Everywhere”, de Bence Fliegauf (Hungría).

Está película original de Netflix y producida por @noficcionmx, es protagonizada por dos ganadores del premio Ariel: @Monidelcarmen y @RaulBrionesC.



¡Mucho éxito en la @berlinale!

“Una película de policías” tendrá su estreno mundial en la Berlinale, el cual se desarrollará del 1 al 5 de marzo de manera híbrida.