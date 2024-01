Bertha Navarro: me gusta apoyar a las nuevas generaciones

La productora Bertha Navarro, quien es admirada por su capacidad para hallar talentos en el cine —respaldó la ópera prima de Guillermo del Toro, Cronos; Reed: México Insurgente, de Paul Leduc y Un embrujo, de Carlos Carrera, entre otras— continúa apoyando a nuevos cineastas con historias poderosas, como Tiempos futuros, la primera cinta del realizador Víctor Checa, el último proyecto en el que se ha involucrado.

“La historia me gustó muchísimo, la conocí en uno de los talleres que hago sobre guion, lo que más me atrajo es la relación padre e hijo, se me hace que ha habido muy pocos proyectos que enfoquen ese vínculo”, compartió a La Razón Bertha Navarro.

Tiempos futuros ocurre en una distópica ciudad de Lima, Perú, donde ha dejado de llover, así que un hombre se pone como meta hacer funcionar una máquina que logre provocar un diluvio. En esa búsqueda su hijo Teo, un niño de once años, tendrá a veces que asumir el rol de adulto y cuestionar la fijación que tiene su papá por hallar esa supuesta solución.

La productora contó que un aspecto que le interesó de este filme, que llegará a cines independientes el próximo jueves, es la manera en que el cineasta Víctor Checa aborda esa fijación del papá.

“Esta obsesión del padre por resolver algo muy importante hace que el hijo sea el adulto de alguna manera, me interesó muchísimo realmente, pocas veces se ve ese planteamiento, ese desarrollo tan bello, donde el hijo casi cuida al padre, luego cuando revienta todo, el papá se da cuenta”, destacó Navarro, quien dijo que sigue apostando por nuevos talentos.

“Para elegir un proyecto tiene que agradarme mucho a mí, involucrarme, me gusta apoyar a las nuevas generaciones, sobre todo ver el talento y ayudar a que se desarrolle, es ver al otro y el talento del otro”, aseguró.

En la película, la gran meta del padre, la máquina que provocará el diluvio, será una especie de caparazón en el que este hombre contiene sus emociones y se aleja de su hijo.

“Parece que al construir esta máquina se hubiera alejado de poder sentir, de llorar de alguna manera, como si quisiera que ese artefacto llorara por él. Hay algo de esa máquina que genera una carcaza de sus propias emociones”, explicó el cineasta Víctor Checa, quien se inspiró en su infancia, cuando su padre trabajó en un proyecto para multiplicar la energía.

Indicó que Tiempos futuros “nace con la idea de escuchar, ver al otro, ver en qué momento se distancia uno con alguien tan cercano como un padre; era algo muy próximo a mí; terminamos el rodaje y mi padre fallece; entonces, fue un trabajo de duelo, de esa memoria sobre ese vínculo en todo el proceso de terminar esa película, es muy personal, cuando alguien plantea algo tan íntimo termina tocando a otra gente”, concluyó.