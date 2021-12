Beto Cuevas revela que lo golpearon tras una cita de Tinder

El cantante Beto Cuevas contó que al buscar el amor en las apps de citas como Tinder tuvo una muy mala experiencia que lo dejó golpeado.

Así fue la mala experiencia de Beto Cuevas en Tinder

El exlíder de La Ley ofreció una entrevista para el programa de Ventaneando y contó que hace tiempo, cuando era soltero, decidió abrir su perfil de Tinder para conectar con personas en Estados Unidos, pues considera que no es una figura tan conocida como en México.

“Decidí probarlo porque estaba soltero... pero no me gustó, tuve una experiencia que no fue muy linda porque uno no sabe, finalmente es como la vida también, uno puede conocer a alguien que te presenten y finalmente no funciona esa relación”, afirmó el cantante.

Señaló que tras quedar de verse con la persona todo parecía indicar que iba bien, hasta que se besaron y ella reaccionó golpeándolo en la cara.

“Después de darnos unos besitos me pegó una cachetada y me tocó con el dedo el nervio óptico y vi una luz azul como en los dibujos animados, entones ahí no me gustó”, contó Beto Cuevas al programa de espectáculos.

El cantante recordó que tras el incidente le pidió a la persona que se fuera, pues asegura que él está en contra de la violencia y sobre todo en contra de golpear a una mujer.

“Yo jamás le levantaría la mano y le pegaría una mujer, pero tampoco considero que una mujer tenga derecho de pegarle a un hombre, entonces la invité a que se fuera y se fue y nunca más supe de ella”, concluyó el cantante.

KR