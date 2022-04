Better Call Saul: ¿Cuándo y a qué hora se estrena la sexta temporada?

Netflix trae bajo la manga un exitoso estreno para el mes de abril y se trata de la sexta temporada de Better Call Saul, precuela de Breaking Bad.

¿Cuándo y a qué hora se estrena Better Call Saul?

Better Call Saul es una de las series más esperadas en Netflix, la sexta temporada, primera parte, se estrena el 19 de abril a partir de las 2:00 am. Sin embargo, no serán liberados todos los episodios ese día. Cada martes saldrá un capítulo hasta el 24 de mayo.

Cuándo: 19 de abril de 2022

Dónde: Netflix

Horario: 2:00 am

La segunda parte de la sexta temporada de Better Call Saul se tiene prevista para que se estrene el 12 de julio y será la última parte de la historia de Jimmy McGill para conectarse con Breaking Bad.

¿De qué se trata la sexta temporada de Better Call Saul?

La sexta temporada de Better Call Saul promete tener mucha sangre y es que se verá la continuación del intento de asesinato de Lalo Salamanca, interpretado por Tony Dalton. Ahora que Lalo ya sabe quién es el traidor irá tras Nacho. También se verá la continuación del laboratorio de metanfetaminas que mandó a hacer Gus Fring.

