Better Call Saul: Ve el resumen de las cinco temporadas, antes del estreno de la sexta (VIDEO)

Este martes 19 de abril se estrena la primera parte de la sexta temporada de Better Call Saul, precuela de Breaking Bad.

Los fans esperaron por largo tiempo para ver el desenlace de la vida de Jimmy McGill que posteriormente se convierte en Saul Goodman.

A través de las redes sociales se han difundido diversos resúmenes de lo que ha pasado en las primeras cinco temporadas del programa protagonizado por Bob Odenkirk.

Temporada 1 de Better Call Saul

En la primera temporada de Better Call Saul vemos a Jimmy McGill antes de covnertirse en Saul Goodman. Es un abogado al que no le va bien, tiene una "oficina" detrás de un salón de belleza coreano y comienza a plasmar la mala relación que tiene con su hermano Chuck, un brillante abogado, que dice que tiene alergia a la luz.

Jimmy estudia para ser abogado y busca como clientes a ancianos para hacerles su testamento, pero descubre que un asilo le roba a sus clientes. Jimmy va a la firma de abogados de su hermano para que lo ayuden, pero le quieren quitar el caso porque Chuck no lo quiere en la firma, pues le tiene rencor.

En esta temporada también se presenta el momento en que Jimmy conoce a Kim y a Mike.

Temporada 2 de Better Call Saul

En esta temporada de Better Call Saul, Jimmy consigue trabajo en otra firma en la que le va bien y continúa con el caso del fraude a los ancianos, sin embargo, Jimmy produce un comercial para el caso, pero la firma no lo ve bien, así que Jimmy busca que lo despidan para que le paguen y posteriormente poner su propia oficina junto a Kim.

Jimmy ayuda a que Kim obtenga como cliente al banco Mesa Verde, para eso se mete a la casa de su hermano y manipula los documentos para que parezca que Chuck cometió un error, con esto Mesa Verde contrata a Kim como su abogada, pero al final Jimmy confiesa y su hermano lo graba para destruir su carrera.

Aquí comienza la pelea de los cárteles, entre los Salamanca y el de Gus Fring, luego de que Mike quiere matar al tío Héctor, pero alguien le dejó una nota misteriosa para decirle que no lo hiciera.

Temporada 3 de Better Call Saul

La tercera temporada de Better Call Saul arranca con Mike intentando descubrir quién le dijo que no matara a Héctor y todas las pistas lo llevaron a Gus Fring, quien le dice que tiene un plan para acabar con Héctor, pues exhiben con la policía que el líder de los Salamanca mete drogas a Estados Unidos con camiones que supuestamente trasladan paletas heladas.

Héctor quiere que uno de los suyos, Nacho, le preste el negocio de su papá para traficar droga, pero Nacho no quiere involucrar a su familia, así que para afectarlo le cambia las pastillas para que el líder del cartel termine en el hospital.

Mientras que con Jimmy las cosas se complican pues explota con su hermano por haberlo grabado confesando lo de Mesa Verde, por lo que termina en la cárcel y a punto de perder su licencia de abogado.

Jimmy demuestra que la "alergia" a la luz de su hermano es mentira por lo que la firma lo obliga a retirarse y Jimmy solo queda inhabilitado un año, al final Chuck muere tras un incendio en su casa.

Temporada 4 de Better Call Saul

Luego de que Nacho cambió las pastillas de Héctor Salamanca, éste último sobrevive, pero no puede moverse ni hablar. Gus Fring le contrata los mejores médicos para que lo rehabiliten, pues quiere verlo sufrir y cuando empieza haber avances terminan el tratamiento.

Gus descubre que Nacho fue quien cambió las pastillas y ahora lo obliga a trabajar para él como infiltrado en el cartel de los Salamanca. Gus arma su laboratorio para cocinar metanfetamina y contrata a un grupo de alemanes para que trabajen en secreto hasta que uno se escapa y Lalo Salamanca casi lo descubre.

Por otra parte, Jimmy se pone a vender celulares porque no tiene licencia para ejercer como abogado y el día se supone que se la regresarían se la niegan por no mencionar a su hermano, así que finge que la muerte de Chuck le dolió mucho y da un emotivo mensaje para recordarlo. Le devuelven su licencia, pero ahora será Saul Goodman y no Jimmy McGill.

Temporada 5 de Better Call Saul

Jimmy ahora ejerce como Saul Goodman. Mientras que Nacho siendo el infiltrado de Gus se gana la confianza de Lalo Salamanca, hasta que hay un atentado en contra de Lalo y el único que sobrevive es Nacho, así que Lalo se da cuenta de quién es el traidor.

