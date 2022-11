Bibiana Belsasso desentraña La compleja relación entre México y EU

Cuando la periodista Bibiana Belsasso supo que durante la Segunda Guerra Mundial México y Estados Unidos colaboraron para derrocar a los nazis que querían desestabilizar la frontera sur del país del norte, se sumergió en una investigación que la llevó a desentrañar la compleja relación entre ambas naciones.

El resultado de esa ardua pesquisa es el documental La seguridad México-Estados Unidos. Una historia secreta, en el que da cuenta de los momentos de profunda cercanía o de desencuentros entre ambos países, a través de entrevistas con especialistas, expresidentes, funcionarios. Además de indagar en archivos históricos.

“Es un trabajo de investigación que llevamos más de un año haciéndolo, este documental se me ocurrió, porque platicando con un agregado del FBI me decía ‘gracias a la colaboración con México pudieron derrocar a los nazis’, lo que sucedía era que la Alemania nazi quería desequilibrar la frontera sur de Estados Unidos para que se preocupara por México y no se metiera a la Segunda Guerra Mundial”, detalló a La Razón Belsasso, ayer tras la premier del documental en la Librería Rosario Castellanos.

Hay un debate permanente sobre cómo vamos a enfrentar en esta binacionalidad la crisis de la seguridad y en esa conversación Bibiana le da al clavo en esta serie de pequeños documentales

Luciano Pascoe, Director de adn40

En este trabajo, la también documentalista aborda momentos complejos que hasta hoy tienen consecuencias, como cuando los soldados estadounidenses sembraron los primeros plantíos de amapola y opio en Sinaloa.

“Si bien los primeros plantíos de amapola y opio fueron sembrados por los soldados estadounidenses, el narcotráfico que se generó ahí está afectando la seguridad de Estados Unidos, para aquel país estamos considerados no como un tercer país, sino como parte de su seguridad interna”, resaltó.

Belsasso señaló que era importante hacer esta revisión para comprender la actualidad. “Cuando decimos en este momento estamos muy distanciados de Estados Unidos, hay que ver lo que ha pasado a lo largo de la historia, hemos tenido épocas de profundo acercamiento, pero también de distanciamiento, de amor y odio, y hoy es lo que estamos viendo, una época muy complicada, pero que también tiene sus claroscuros”, agregó.

Bibiana Belsasso, antes de proyectar parte del documental. Foto: Jair Ramírez/TV Azteca

El documental, de acuerdo con Luciano Pascoe, director de adn40, es una propuesta que se aleja de lo tradicional.

“El concepto de documentales de adn40 engloba un proceso de transformación en un medio, no son los modelos tradicionales, son documentales diseñados para entender un fenómeno en 13 minutos, que pueda correr tanto en televisión como en plataformas digitales”, apuntó.

Pascoe reconoció el trabajo de Belsasso y el rigor con el que está hecho. “Hay un debate permanente sobre cómo vamos a enfrentar en esta binacionalidad la crisis de la seguridad y en esa conversación Bibiana le da al clavo en esta serie de pequeños documentales”, señaló.

Por su parte, Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, resaltó la manera en que la también columnista de La Razón profundiza en el tema.

“Cuando hablamos de esta relación nos viene a la cabeza la política, la economía, el tratado, las relaciones interdependencia de nuestras sociedades, pero con más dolor nos viene a la cabeza lo que hemos sido capaces o no de hacer para que los dos países tengan más seguridad, sobre todo para coordinar esfuerzos”, aseveró.

El primer capítulo se estrena hoy, día en que en EU se realizan las elecciones intermedias. Estará disponible a las 18:30 en el canal de Youtube de adn40.