Billie Eilish pospone show por granizada; salva la noche con canciones acústicas

Desde hace tres años, fans de la cantante estadounidense Billie Eilish esperaban verla de nuevo en México, pero la pandemia de Covid lo impidió y la noche ayer de nuevo se quedaron con las ganas, una fuerte lluvia obligó a la intérprete a posponer su espectáculo en el Foro Sol, aunque decidió complacer a sus seguidores por lo menos con cinco canciones acústicas, un gesto muy emotivo.

“¡Que noche!, ¿no? No puedo hacer el show, ¿vieron la tormenta?, Dios mío… He estado en el backstage, sentada, preguntándome: ¿cuándo los voy a ver? Los he estado escuchando todo el tiempo. Vinieron y me dijeron: ‘Te tienes que ir y ellos se tienen que ir a su casa’. Y yo así de ¡no! Por eso pensé que sería estúpido de mi parte irme sin salir y decir: ‘Gracias por estar aquí, en esta pinche tormenta’”, dijo la intérprete, quien salió al escenario pasadas las 21:00 horas.

Cuando Billie Eilish se presentó en el escenario, pese a que no daría el concierto, sus fans gritaron de manera eufórica y aplaudieron la actitud de la cantante.

La multipremiada artista consoló a sus fans con los temas “Happier Than Ever”, “Ocean Eyes”, “When The Party’s Over”, “TV” y “Lovely”, entre los gritos de emoción de sus seguidores que resistieron a la fuerte lluvia. Entonaron a todo pulmón estos éxitos y algunos encendieron las lámparas de sus celulares.

De esta manera, el concierto que sería de dos horas se redujo a cerca de 20 minutos. “No es mucho, no es un show, pero les tengo que dar algo”, indicó la vocalista ganadora de múltiples premios Grammy.

“Me pareció muy amable de su parte, cantó las más significativas”, contó a La Razón Verónica, una de las asistentes. Mientras que Rodrigo externó a este diario: “Aprecié mucho que sí saliera, porque es una experiencia que no va a tener ningún país, salir e improvisar cinco rolas que las miles de personas coreamos, con ‘Happier Than Ever’ fue la locura total”.

Para Casandra, fan de 19 años, también fue especial. “Sin pantallas, sin tanta producción conmovió de una manera tremenda, fue impresionante que sin concierto la gente estaba enloquecida”.

La vocalista pidió a los asistentes guardar los boletos porque el espectáculo se pospondrá para una nueva fecha, aún sin definir de su gira Happier tha Ever Tour.

“Reagendaremos. Les prometo una fiesta muy especial”, dijo la cantante.

El concierto estaba programado para las 20:30 horas en el Foro Sol; sin embargo, una fuerte lluvia y granizada que afectó a ocho demarcaciones de la Ciudad de México convirtió lo que sería una noche especial en todo un caos: el agua empapó los zapatos de los asistentes y las capas de plástico con las que intentaron cubrirse no fueron suficientes.

Algunos fans tuvieron que resguardarse en los baños portátiles del recinto, según compartieron en redes sociales.

A algunos seguidores la lluvia los sorprendió de camino al concierto, varios se quedaron varados en las estaciones Ciudad Deportiva y Velódromo, que también se vieron afectadas.

“Salimos a las siete, calculamos que hacíamos una hora, en Chabacano comenzó el caos en la línea café, tratamos de buscar alternativas, tomamos otro camión y después de 25 minutos se quedó parado en Jamaica, todo Viaducto estaba inundado, muchos estuvimos caminando como en una caravana, logramos llegar al Foro Sol después de las nueve de la noche”, compartió Verónica.

Salir del Foro Sol también fue caótico para los seguidores. Algunos tomaron la situación con humor, no faltó el vendedor que decía: “Lleve su recuerdo del diluvio, lleve el recuerdo de la furia de Tláloc”. No cabe duda que esta experiencia pasará a la historia y será recordada.

Con información de Raúl Campos