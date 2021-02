"Billie Eilish: The World’s A Little Blurry" ¿Dónde ver el esperado documental?

El esperado documental “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” ya tiene fecha de estreno y México será uno de los cuantos países afortunados en los que se proyectará en salas de cine.

La producción dirigida por el reconocido cineasta R.J. Cutler (“Nashville”) muestra una parte íntima de la vida personal de Billie Eilish, quien a sus 19 años se ha coronado como una de las artistas más exitosas de esta generación.

La cinta muestra el proceso de trabajo Billie y su hermano Finneas, quien es productor musical, durante la producción de su primer disco “When We Fall Asleep Where Do We Go?”.

El documental estrena el próximo 26 de febrero y en México podrá verse a través de los complejos Cinépolis que estén operando en el país.

Actualmente la preventa ya está activa y las entradas pueden adquirirse a través de la página web de Cinépolis.