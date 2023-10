Bizarrap Music Sessions #57: ¿Qué dice la letra del nuevo tema con Milo J?

El famoso productor Bizarrap, quien ha colaborado con artistas como René de Calle 13, Shakira y Peso Pluma, lanzó hoy un nuevo tema que está reventando las redes sociales. La nueva producción es junto a Milo J, el joven rapero argentino.

Medios de comunicación y seguidores de la música rap creían que la siguiente colaboración del productor sería con una superestrella de talla internacional. Sin embargo, hace dos días se reveló que el nuevo sería con Milo J, rapero argentino de 16 años, quien sin lugar a dudas es talentoso y se convirtió en el artista más joven en colaborar con Bizarrap.

El tema aborda los orígenes del rapero y se desplaza paulatinamente a el presente del argentino, acompañado de una lenta y melódica melodía. El tema tiene tintes de trap y las percusiones remiten a los grandes exponentes del género como Lil Uzi Vert, Duki o Yeat.

La sesión 57 de Bizarrap tiene una duración de 13:33 minutos y en su día de lanzamiento ha logrado obtener 1 millon 549 mil 466 reproducciones hasta el momento de esta publicación. En La Razón te decimos qué dice la letra del nuevo tema musical.

Letra BZRP Music Sessions #57

Miré mi tarifa, pasé de mil a cien mil

Aunque ahora lo mido en base a cuánto sufrí

Todavía falta ver, también descubrir

Escupo lo que antes no podía decir

Errores que logré corregir

Perra, me hice solo a bondi y dos pe

Antes de que me llame el Gonza, era fan del Bi



Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown

Debo despertar porque no se acalora mi alma

Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba

Le hice honor a la J en mi nombre y mis valore’ me cubren la espalda

Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown

Debo despertar porque no se acalora mi alma

Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba

Le hice honor a la J en mi nombre y mis valore’ me cubren la espalda



Mezclo flows, estilos y concepto’

Lo pasé a plata y me pone contento

‘Toy feliz aunque parezca más muerto

Llamó la muerte, pero hoy no contesto

Le doy gracias a quien me traicionó

Y me vi en situaciones que espantan

Ahora el negro catinga te canta

Y tuve suerte, el camino me apilló

Los flows no se desgastan

Entre caídas y astucia me hice cabida de industria’

Y otras parecen de gansta

Money maker, hit maker en punga

‘Toy con mis reales ahora más que nunca

El tiempo de a poco respondió un par de preguntas

Sigo con quien en las últimas fue un buen segunda, jeje



Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown

Debo despertar porque no se acalora mi alma

Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba

Le hice honor a la J en mi nombre y mis valore’ me cubren la espalda



No soy rico ni me siento por salir del barrio

Me siento bien, mis dos abuelas siguen respirando

De niño pensé que a los dieciséis iba a morirme

Y con dieciséis creo que llego a los veinte millonario

O por lo menos en paz sabiendo por lo que pasé

Ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles lo que logré

Por eso un comentario no me afecta

Mi vida está perfecta, pero

Me pusieron de enemigo’ a mis hermanos cuando los que me robaron fueron ello’

​Pegué un tema top global y todavía no veo un peso

Vi cómo lloró mamá angustiada por no haberse rescatado del puñal que me clavaron en mis ojo’

Ahora por San José me miran de reojo

Porque lo logré antes de poder terminar el colegio

Sin tomar ni doparme, pagar ni plagiar o plaguiar me hice grande

Por eso



Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown

Debo despertar porque no se acalora mi alma

Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba

Le hice honor a la J en mi nombre y mis valores me cubren la espalda

Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown

Debo despertar porque no se acalora mi alma

Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba

Le hice honor a la J en mi nombre y mis valore’ me cubren la espalda



Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown

Debo despertar porque no se acalora mi alma

Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba

Le hice honor a la J en mi nombre y los valore’ me cubren la espalda

DGC