Rossy Mendoza necesita una prótesis en la cadera; su hija pide donativos para operación

Hace dos meses, la vedette Rossy Mendoza fue hospitalizada de emergencia luego de que sufriera un accidente en su casa, ubicada en la Ciudad de México. Fue a través de un video que la estrella de cine de ficheras pidió donadores de sangre y apoyo económico.

Rossy Mendoza logró salir adelante gracias a la colocación de una prótesis en la cadera, pues sufrió una fractura. Sin embargo, la vedettes volvió a sufrir un accidente en el que se fracturó la cadera izquierda, la cual aún tenía sana.

El lamentable hecho ocurrió luego de que se cayera de la cama y fue relatado por Silvana Durán, hija de Rossy Mendoza: "Le pedíamos que caminará con nosotros y con ayuda de la andadera y no quería caminar, apenas daba unos pasitos. La semana pasada, yo la encontré caminando como a las seis de la mañana y le dije: ‘qué bueno, pero por favor no camines si no estoy yo contigo’. El sábado se cayó dos veces y el domingo una", dijo.

Señaló que todo el tiempo está ocupada con labores domésticas, como preparar la comida o lavar las cobijas de la cama, que se deben cambiar continuamente: "Subo al cuarto y estaba en el piso junto a la cama. La subí como pude. La segunda vez ya había llegado Erika, la persona que nos ayuda... la subimos entre las dos a la cama porque está muy pesada mamá y ella grito y grito", relató Silvana Durán.

Asimismo, señaló que el domingo su madre volvió a caer, a pesar de que ella le pedía que no se levantara si no estaba ella para ayudarla: "Yo le decía: ‘por favor ya no te pares, espérate a que yo venga’. Despierto desde las seis de la mañana y estoy entrando cada rato al cuarto a verla, no ha querido comer bien", reveló.

"El lunes vi que amaneció mal y tuve que conseguir una ambulancia. Llegamos al hospital a urgencias y todo fue muy rápido. La prótesis aguantó el golpe muy bien, pero ya se le rompió la cadera que tenía sana y necesita una prótesis", relató la hija de Rossy Mendoza.

Silvana Durán dijo que está buscando de financiar la nueva prótesis de su madre y que incluso a pedido a la Anda que la apoyen y que descuenten los gastos de su jubilación. "Ya habían disminuido los dolores porque la prótesis estaba pegando bien padre, el viernes fue el doctor a quitarle los puntos y la vio muy bien", relató.

A pesar de esto, dijo que su madre no quiere comer y que ya no le alcanza para pagara una enfermera. Asimismo, agregó que le preocupa que los donativos que han solicitado no hayan llegado: "Estoy muy angustiada y siento que ya no puedo más porque no sé qué va a pasar si me llegan a correr de mi trabajo ¿qué voy hacer? porque de ahí mantengo a mi mamá".

"No es que yo repele de ella porque la adoro, pero no ha pasado ni un mes y ya estamos aquí de nuevo con la otra cadera rota, ¿cuándo va a volver a poder caminar mi mamá?, ¿Qué voy a hacer para qué la operen?", concluyó Silvana Durán en entrevista para TvNotas.

Para apoyar a Rossy Mendoza puede donar a número 4043 1300 1445 4645 de Scotiabank a nombre de María del Rosario Mendoza Chavez.

