Jorge Salinas aclara rumores sobre su preocupante aspecto físico: 'me siento muy bien'

Jorge Salinas aclaró en una reciente entrevistas los rumores sobre su mal estado de salud, luego de que a través de internet comenzara a circular una imagen de él preocupantemente delgado. "Yo me siento muy bien. ¿Cómo me ve usted?, que es quien me importa", sentenció.

Hace unas semanas, el actor de 55 años preocupó al público y a medios de comunicación, pues apareció en una foto junto a su esposa, Elizabeth Álvarez, notablemente delgado. Fue a través de redes sociales en donde se comenzó a rumorar sobre los problemas de salud del histrión.

"Con todo respeto, qué arrugado y viejito se mira tu esposo...pareciera que está enfermo...y tú muy hermosa", se lee en redes sociales. Fueron muchos los comentarios los que hicieron referencia al aspecto del actor.

Sin embargo, en una entrevista con el programa "Hoy", Salinas aclaró cualquier rumor y aseguró que se encuentra completamente sano. Relató que subió 15 kilos para interpretar a Vicente, su personaje en "S. O. S. me estoy enamorando", y que había que tener disciplina para bajar de peso.

"Disciplina nada más, así como hay que tener disciplina para subir de peso, hay que tener disciplina para bajar. Yo subí 15 kilos para hacer a 'Vicente' y dije ahora sí compa está muy padre estar en la chorcha, ahora si hay que bajar", dijo Jorge Salinas.

Asimismo, señaló que procuró dejar los medicamentos que estaba tomando y que ahora mantiene una dieta rigurosa: "Procuré dejar estos medicamentos que estaba tomando, los dejé en febrero y no, una dieta rigurosa junto con una disciplina absoluta para hacer deporte y evidentemente ayuno intermitente", reveló el actor.

Por último, confirmó que no esta enfermo y que se siente 'a todo dar': "Estoy a todo dar, estoy sano, estoy fuerte, estoy vigoroso, estoy trabajando, estoy pleno y feliz", señaló el actor, quien recientemente llegó de a México de Canadá, tras concluir de grabar una nueva serie.

