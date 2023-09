Black Eyed Peas cancela conciertos en México: rembolsos, fechas y más

Black Eyed Peas anunció a través de un comunicado que cancelaría algunas fechas de su gira prevista por territorio mexicano. La agrupación estadounidense argumentó problemas de logística, por lo que no podrían llevar a cabo los conciertos ya previstos.

La agrupación de temas como "Pump it", "Where is the love" y "I Gotta Feeling" estaría llegando a la Ciudad de México el 7 de octubre para complacer a los fans chilangos, pero ya no será posible. Asimismo, otras ciudades importantes de la República Mexicana se vieron afectadas por este percance.

"Complicaciones en la logística han obligado a realizar unos ajustes en el tour y a cancelar algunas fechas, lamentamos mucho a todos los afectados", se puede leer en un comunicado.

Además de la Ciudad de México, otras ciudades que se vieron afectadas son Puebla, Tijuana, Monterrey, Mexicali y Guadalajara. Mientras tanto, los lugares a los que la agrupación sí llevará su música son Torreón, Querétaro, Mérida y Cancún.

Monterrey tenía prevista su presentación el 3 de octubre, para que después la agrupación llegara a Querétaro, el 5 y a la Ciudad de México el 7 del mismo mes. Para el 12 de octubre Black Eyed Peas habría llegado a Puebla y un días después llegarían a Mérida.

Para el 14 de octubre estarían en Cancún y cruzarían todo el país para llegar a Tijuana, el 19. La gira de la agrupación cerraría el 20 en Mexicali y el 21 en Guadalajara, sin embargo, los planes cambiaron.

A través del comunicado se puntualizó que los fans que compraron sus entrada para el show de Monterrey podrían adquirir su rembolso a partir del próximo jueves 14 de septiembre, en el punto de venta donde se adquirió el boleto. Asimismo, señalaron que el resto de ciudades afectadas podrán acordar el rembolso con sus boleteras.

Black Eyed Peas ya no estará en Ciudad de México. Foto: Especial

DGC