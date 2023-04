Blackpink declara su amor por México

La agrupación de k-pop Blackpink declaró su amor por México en su primer concierto en nuestro país, como parte de la gira Born Pink, la noche de ayer en el Foro Sol, donde ante 60 mil blinks ofrecieron un show lleno de espectacularidad: coreografías, pirotecnia, juegos de luces y atuendos al grito de la moda.

La banda subió al escenario casi a las 21:30 horas. Pirotecnia y las primeras tonadas de su éxito “How You Like That” fueron el inicio del tan esperado concierto que pintó el recinto de rosa con los lighsticks que enseguida movieron sus admiradores.

Después de cantar “Pretty Savage” y “Whistle”, Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, quienes eligieron atuendos en color blanco, dieron un cálido saludo a sus blinks, primero en coreano y luego en español: “¡Hola, México!”, dijo una de las integrantes y otra en inglés continuó: “¡Es una locura!”.

Expresaron sentirse emocionadas por ser la primera vez que se presentaban en México e invitaron a sus fans a disfrutar de esta bonita noche. Sus seguidores respondieron con gritos de “¡Blackpink, Blackpink, Blackpink, Blackpink!”.

Después la banda interpretó “Don’t Know What to Do”, en la que jóvenes, adolescentes e infantes que acudieron al concierto brincaron y gritaron de emoción moviendo de un lado a otro sus lighsticks. El mismo ánimo se mantuvo con “Lovesick Girls”.

Y si bien un video que se proyectó contuvo un poco la euforia que se vivía, Blackpink regresó con nuevos atuendos en color negro y morado para hacer vibrar el Foro Sol con su éxito “Kill This Love”, que acompañaron de pirotecnia y espectaculares coreografías.

Con “Playing With Fire”, la alineación surcoreana brindó un momento emotivo: la pantalla central del escenario parecía un atardecer y una de las integrantes decía: “México, let’s go”.

Al finalizar el tema preguntaron a sus blinks cómo se sentían en esta gran fiesta y les expresaron su amor.

“Te amo México”, “Es mi primera vez en México” y “¡Qué onda México!” fueron algunas frases en español que dijeron a sus seguidores y procedieron a cantar “Tally”, con la que Rosé rapeó parte de la letra.

Como la espectacularidad es parte del sello de Blackpink, al sonar “Pink Venom” una estructura bajó del centro del escenario para ofrecer un show de luces e iluminar a las intérpretes que hicieron gala de sus poderosas coreografías en las que demostraron que también en este arte son unas reinas.

Las cantantes bajaron del escenario para que sus bailarines ofrecieran un show dancístico que incluyó piruetas y splits. Después la banda de músicos que acompañó a Blackpink se lució con una demostración de su maestría en la batería y teclados.

En la siguiente parte del espectáculo las artistas cantaron cada una en solitario con su propio estilo. Jisoo se mostró tierna con “Flower”, Jennie derrochó sensualidad con “I love”, Rosé tuvo una pose de “chica mala” con “Hard” y Lisa optó por la pirotecnia y pole dance con “Larisa”.

Casi en la recta final del concierto sonaron “Shut Down”, “Typa Girl” y “DDU-DU DDU-DU”, éste último tema, el mayor éxito de todos los tiempos para un grupo de k-pop.

Carismáticas como durante todo el concierto se mostraron, Jennie compartió que estaba practicando su español y dijo a sus fans una frase que ha aprendido: “¿Dónde está el baño?” y le aplaudieron por ir muy bien en sus clases.

Después de esta breve intervención cantaron “Forever Young” y al cierre de esta edición aún faltaban temas como “As If It´s Your Last”.

Con este show, Blackpink demostró por qué es una de las.bandas más consagradas del k-pop y por qué esta música sigue conquistando más territorios.