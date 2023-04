BLACKPINK: Este es el setlist de las diosas del k-pop en el Foro Sol de la CDMX

BLACKPINK ofrecerá dos conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México, los cuales pasarán a la historia por lo épicos que serán.

Son los días 26 y 27 de abril cuando las chicas de BLACKPINK inundarán la CDMX con su “Pink Venom”, intoxicando a las blinks, quienes seguramnte perderán la cabeza con la música y la merch carísima que les van a vender.

🎥 El Foro Sol ya está más que listo para recibir a @BLACKPINK en México 🫶🏻🇲🇽#BLACKPINKMEXICO pic.twitter.com/u34xNSvIyS — BLACKPINK MÉXICO UNIÓN (@BLACKPINKMXCO_) April 25, 2023

Y es que, desde hace algunas horas, las fans de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa han compartido en redes cómo ha estado el soundcheck y el ambiente previo en el Foro Sol.

omg blackpink ya está en méxico 🖤🩷 pic.twitter.com/3BFE70KufM — constanza (@consshie) April 25, 2023

Todos están a la expectativa de cuáles serán las canciones que las BLACKPINK interpreten en tierras mexicanas, pero las que obviamente no faltarán son “Shut Down”, “How You Like That” y “Kill This Love”.

En redes circulan diversas versiones de cuál será la posible setlist de BLACKPINK en sus shows del Foro Sol, motivo por el cual te compartimos la que consideramos la más factible:

🇲🇽 Merch NO oficial de @BLACKPINK en el Foro Sol



MEXICO IS BLACK AND PINK#BLACKPINKinMexico #BORNPINKinMexico_Day1 pic.twitter.com/FXYdFcKnUL — BLACKPINK MÉXICO UNIÓN (@BLACKPINKMXCO_) April 26, 2023

Setlist de BLACKPINK en el Foro Sol