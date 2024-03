Así fue como Blink-182 salvo a Pxndx: 'la banda ya estaba en las últimas' asegura José Madero

Blink-182 regresó a México después de que el año pasado sus conciertos en toda Latinoamérica fueran cancelados por una lesión por parte del baterista, Travis Barker. Por este motivo, es inevitable el recordar las pasadas presentaciones del grupo en el país y el impacto que tuvo en otros artistas, como lo fue en su momento con la banda Pxndx.

No cabe duda que Pxndx fue una de las bandas de rock más destacadas en México; la agrupación se posicionó en el gusto de miles de jovenes gracias a su estilo y letras. Sin embargo, en definitiva el momento que marcó un antes y un después en la agrupación liderada por José Madero tuvo que ver directamente con Blink-182.

En su momento, Pxndx causó sensación en la juventud gracias a canciones como "Cita en el Quirófano", "Los Malaventurados no Lloran" y "Narcisista por Excelencia". La banda estaba conformada por José Madero como vocalista, Arturo Arredondo en la guitarra principal, Ricardo Treviño como bajista y Jorge Vázquez como baterista.

Así fue como Blink-182 ayudó a Pxndx

Pxndx había lanzado dos álbumes antes de saltar a la fama, Arroz con Leche y La Venganza del Príncipe Charro. Posterior a ello, los integrantes continuaron con sus estudios y si bien José Madero siempre deseó ser artista, el famoso trató de dedicarse al derecho, ya que entró a trabajar a un despacho.

“Cuando tenía 24 me dieron trabajo en un despacho de abogados, pero no me pagaban y ya estaba graduado, nada más que me decían ‘nunca has trabajado’ a lo que yo contestaba que no, le estoy pegando al rockstar” recordó el músico en su podcast, Dos Nombres Comunes.

Asimismo, sobre qué pasaba con Pxndx cuando les ofrecieron abrirle un show a Blink-182 en Monterrey "la banda ya estaba en las últimas". El intérprete de "Padre Nuestro" explicó "teníamos dos discos, como que la aventura había terminado, siempre había sido como nuestro hobbie y ya teniamos que enfrentarnos a la vida real".

Para poder asistir a los tres conciertos donde Pxndx le abriría a Blink-182, José Madero tendría que ausentarse de su trabajo, pero aunque no recibía dinero por sus labores, la respuesta fue negativa, lo cual generó que el artista se decidiera de una vez por todas a renunciar.

“Nos fuimos a abrir los conciertos y nos fue muy bien, después decidimos grabar otro disco. Nos juntamos para empezar a componer y a mi entonces novia no le gustó la idea de que yo ya no tenía trabajo y que mi aventura en el rock iba a continuar, por lo que me terminó” aseguró.

Fue entonces cuando Pxndx lanzó Para tí con desprecio, lo cual los llevó a consolidar su carrera, al ser uno de los discos más importantes de su carrera. Todo gracias a Blink-182.