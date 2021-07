¿Por qué Brandon Peniche abandonó “Venga la Alegría”?

El conductor Brandon Peniche abandonó el matutino “Venga la Alegría”, en el cual colaboró por tres años. Cabe recordar que él fue uno de los famosos que promocionó al Partido Verde durante la veda electoral.

Fue el mismo Brandon quien dio la noticia a través de su Instagram, la cual acompañó de una foto con todo el equipo del matutino.

“Soy bendecido por haber tenido como jefes a personas que adoro y admiro profundamente, que me apoyan e impulsan en todo momento pero, sobre todo, estoy agradecido con la vida, por estos casi 3 años de alegrías, aprendizajes y retos”, escribió.

¿Por qué Brandon Peniche dejó “Venga la Alegría"?

Brandon Peniche fue uno de los famosos que promocionaron al Partido Verde durante la veda electoral; e incluso la revista “TvNotas” señaló en su momento que el actor sería sancionado por incurrir en dicha acción.

Respecto a su salida del matutino, Peniche señaló en Instagram:

“A todas las personas que se preguntan por qué me fui, les digo: Nunca hay que tener miedo de seguir tus sueños, arriésgate, la vida es muy corta y no te va a esperar. Me voy a buscar mi sueño”.

No obstante, Maxine Woodside informó hace unas semanas que el conductor hizo un casting para participar en un proyecto en Televisa.

“Sí, se va a Televisa a hacer telenovela, entonces me imagino que deja 'Venga la Alegría' porque ya sabes que los llamados de telenovela no tienes vida hasta que termina la telenovela. Decidió que sí y se va a hacer la telenovela y deja Venga la Alegría”, dijo la comunicadora.