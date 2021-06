Influencers como Celia Lora, Bárbara de Regil, Karla Díaz, Raúl Araiza, Sherlyn, Manelyk y Lambda García, entre muchos otros fueron severamente criticados por promover el voto al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en plena veda electoral.

El hecho no pasó desapercibido para los internautas y rápidamente se pusieron a recopilar los nombres do todos los famosos involucrados; incluso se descubrió que muchos son representados por agencias de management: Epik Talent Industry y Essenza by Mauri.

Abro hilo con todos los qleros que le aceptaron su 💩 al Partido Verde. #Elecciones2021 pic.twitter.com/4Nw6PQrGgH — Baby ⋆ (@babywithagunx) June 6, 2021

¿Podrían ir a la cárcel por romper la veda electoral?

La veda electoral es el periodo en el que los electores reflexionan su voto e inicia tres días antes de las elecciones; concluye a las 18:00 horas del domingo 6 de junio, con el cierre de casillas.

¿Sabrán los “influencers” que se alquilaron para la campaña del Partido Verde, violando la veda electoral, que su conducta podría llevarlos a prisión (entre 6 y 9 años)? pic.twitter.com/8haIMRIn8Y — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) June 6, 2021

El Partido Verde pagó de $25,000 a $300,000 pesos por influencer (a alguien cercano a mí con aprox 100k seguidores le ofrecieron $40,000). Dinero salido de TUS IMPUESTOS. No es una marca o empresa pagando con su capital; es un PARTIDO POLÍTICO pagando propaganda con TUS IMPUESTOS — El Gato de Röninger | QP! (@ron_roneos) June 6, 2021

Durante la veda está prohibido realizar actos políticos de campañas, publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión y difundir propaganda electoral y gubernamental, en este último con excepción de campañas de servicios educativos, de salud o de protección civil.

Lxs influencers no captan que violaron la veda electoral, menos van a estar leyendo las propuestas del partido Verde jajaja ridículxs. — 🧵 Breaker of Needles 🧵 (@La_LittleMess) June 6, 2021

Si la veda no se respeta se hace una evaluación para determinar las sanciones correspondientes, las cuales van desde amonestaciones públicas hasta multas. Aplica para todos los ciudadanos.

En 2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multó al PVEM con 7 millones de pesos por publicitarse con actores durante la veda electoral.