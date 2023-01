Bratty quiere mostrar su evolución musical en Coachella

Bratty, cantante y compositora sinaloense de 22 años, siente que el último año fue de evolución para su carrera y es lo que desea proyectar en su debut en el Coachella 2023, donde será la única mexicana presente en uno de los festivales más importantes de Estados Unidos.

“Para ese entonces ya van a salir nuevas canciones, porque estoy trabajando en un disco nuevo. Me gustaría que se vea una evolución del proyecto, tanto en Coachella como otros shows. Que se note esa evolución que ha habido sobre todo en este último año, que este 2023 se refleje una nueva etapa de mi proyecto”, expresó a La Razón Bratty, cuya imagen en días recientes apareció en la pantalla del Times Square, en Nueva York.

Bratty, joven promesa de la música mexicana y de la escena indie alternativa en español, ha tenido un éxito vertiginoso desde 2018 cuando lanzó su primer EP llamado Todo está cambiando, hasta ahora. Han sido cinco años en los que ya pisó el Vive Latino en 2020, se presentó por primera ocasión en el Corona Capital como invitada de Cuco Puff en 2021 y fue parte del cartel de los festivales Tecate Comuna y Tecate Bajío en 2020, el sencillo “Ropa de bazar”, en colaboración con Ed Maverick recibió una certificación cuádruple platino. Además de lograr cantar con una de las bandas que admira HINDS, en el tema “¿Y cómo?”.

Proezas que a la originaria de Culiacán la han hecho sentirse más segura. “El año pasado fue la primera vez que sentí confianza en mí misma, sobre todo a la hora de dar un show, aprendí mucho a interactuar con el público, a saber qué hacer, creo que gané un poquito más de experiencia, pude terminar de formar a mi equipo que me acompaña a todos los conciertos, siento que nuestra química para tocar en el escenario creció mucho y nuestra confianza, ya nos sentimos más consolidados, siento que este año que viene se va a reflejar mucho en los conciertos”, expresó.

Bratty confesó que aún está disfrutando el momento y le está cayendo el 20 de su próxima participación en el Coachella, donde se presentarán artistas como Bad Bunny, Björk y Gorillaz.

Como soy una persona más introvertida, nunca me vi como artista y mucho menos al frente, liderando un proyecto, eso cambió mi perspectiva de muchas cosas para aprender a liderar un proyecto

Bratty

Cantante y compositora

“Estoy muy consciente que Coachella es un festival muy difícil, porque es uno de los más importantes, nunca me esperé estar ahí, sí era un sueño para mí, pero lo veía como algo inalcanzable, ahorita que está pasando todavía no me la creo, además es mi primer show en Estados Unidos, era una de mis metas ir a California, conocer el lugar donde salieron bandas que influyeron en mí a lo largo de los años que llevo haciendo música. Es una responsabilidad, creo que soy la única artista 100 por ciento mexicana que va a estar ahí”, externó.

Los días que se presenta Bratty, el 15 y 22 de abril figuran Black Pink y Rosalía; por ejemplo, lo cual le llena de orgullo porque son proyectos liderados por mujeres. “Nunca me vi como artista y mucho menos al frente, liderando un proyecto, eeso cambió mi perspectiva de muchas cosas, nunca dejo de aprender”, comentó.

La intérprete compartió que desde que se “lanzó al ruedo” produciendo su propia música en su casa, diseñando su merch, componiendo y siendo su mánager, hasta ahora que ya está acompañada por un equipo, disfruta de estar involucrada en todos los procesos de su proyecto.

“Soy de las que les gusta estar en todo, desde el diseño de lo visual, la dirección de los videos, la composición de la música, la producción de la música, la producción de los shows, me gusta mucho estar en todo y aprender de todo, eso siempre lo he tenido desde que empecé el proyecto. Siento que todo tiene el mismo peso, no nada más es cantar bonito, sino que conlleva muchas cosas que también son factores que influyen al final”, apuntó Bratty, quien recientemente lanzó el sencillo “Continental”, en colaboración con Nsqk y Méne.

Su opinión sobre Shakira. Sobre la “BZRP Music Session #53” de la cantante colombiana, Bratty lamentó que se le siga juzgando más a las mujeres y externó que cualquier artista tiene que tener la libertad de expresar en su música lo que quiera.

“No se le juzga igual a los hombres que a las mujeres, a las mujeres normalmente nos tachan de locas, resentidas o mil cosas, pero cuando un hombre escribe esas mismas cosas la gente lo deja pasar desapercibido, creo que es parte del cambio, de dejar de juzgar a las mujeres por cualquier cosa que hagan. Es dejar escribir a los artistas de lo que a ellos les nazca, para eso es el arte, para expresarte como tú quieras, está bien, si Shakira quiso hacerlo de la manera en la que la haya hecho, haya estado bien o mal lo que haya dicho, no sé, pero pues al final ése es su trabajo, a eso se dedica, a hacer música, escribir de lo que ella siente”, comentó la también compositora Bratty.