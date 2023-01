NCT 127 inunda de k-pop, baile y emociones el Palacio de los Deportes

Con un show lleno de baile, lágrimas y homenajes a México, la boy band de k-pop NCT 127 cerró en el Palacio de los Deportes su gira mundial Neo City – The Link.

Su tour que inició desde diciembre del 2021 y pasó por Bogotá culminó en la Ciudad de México ante miles de personas que iluminaron la noche del sábado el recinto de un color neo champagne para la agrupación surcoreana.

El espectáculo, que duró poco más de dos horas y media, inició tras un emocionante VCR y con sus ocho integrantes, Taeyong, Taeil, Johnny, Yuta, Jaehyun, Doyoung, Jungwoo, y Mark vestidos de blanco, quienes al ritmo de la canción “Kick It” entregaron un momento maravilloso para todas las NCTZens que asistieron a pesar de que el noveno elemento de la banda, Haechan, se ausentó del concierto debido a problemas de salud que presentó.

A medida que avanzaron las canciones de los idols, los gritos de los miles fans también progresaban pues de poco en poco llenaban cada vez más el lugar de coros al unísono, algunos de ellos también movían al ritmo de las canciones sus lightsticks color neo champagne. En cada representación que tuvieron los asistentes mantuvieron el ambiente hasta el final.

Luego de presentar “Lemonade” y “Cherry bomb”, los integrantes de NCT 127 procedieron a saludar y dar la bienvenida a todos los asistentes del evento. En su discurso repitieron, en reiteradas ocasiones, el apoyo y cariño que recibieron y con un “gracias” en español también dijeron que les emocionaba volver luego de cuatro años a nuestro país.

Momentos después, al terminar de interpretar los éxitos "Elevator (127F)","Dreamer" y "Lovesong", se dio paso a los solos de cada uno de los integrantes quienes recibieron miles de ovaciones. La dinámica inició con Taeil, el vocalista principal del grupo, quien deleitó a los asistentes con la canción “Another World”.

Posteriormente, Taeyong interpretó su canción "Moonlight" y después, en conjunto con Mark, presentaron "The Himalayas". Por su parte, Jungwoo presentó "Lipstick " y después de que resonará “Focus” el público presenció el número más sensual de la noche, el solo de Taeyong, quien en su performance se desprendió de su ropa y dejó al desnudo su torso.

En tanto, Jaehyun y su solo de "Lost" transmitió un momento emotivo y melancólico y mientras que Yuta presentó "Butterfly", Doyoung hizo brincar a las fans al cantar "The reason why it 's my favorite”.

Entre los momentos más emotivos de la noche destacó la presentación de múltiples VCRs donde los idols agradecen el apoyo de las fans, así como pequeñas apariciones de Heechan, el cantante faltante, quien pidió disculpas por no haber podido acudir. Asimismo, a Doyoun se le cantó “Happy Birthday” debido a que su cumpleaños será el próximo primero de febrero.

En su discurso los integrantes de la boyband enfatizaron que les alegraba que el tour hubiese finalizado en un lugar tan maravilloso como México y Taeyong mostró su amor por el país al ponerse una máscara de luchador.

Después de tomar las fotos con las fanáticas de México, las últimas del tour Neo City -The Link y tras una reverencia de 90 grados, el fondo instrumental de la canción “Promise You” se convirtió en el performance final de la gira mundial, donde con una lluvia de peluches y objetos por parte de las fans, NCT 127 se despide con la promesa de sus artistas de regresar pronto con una nueva gira y un nuevo nombre.

En sus palabras finales, Johnny afirmó que pudo haber sido la última vez que cantaban “Dreams Come True”, mientras que Taeyong habló un poco sobre el próximo álbum y afirmó que tan pronto volvieran a Corea lo empezarían a preparar.

A pesar de que la boyband estuvo cerca de llenar el Palacio de los Deportes y así convertirse en el primer grupo de K-pop en hacer sold out en este recinto, esto no se logró debido a que en una parte de las zonas Vip se pudo observar la falta de asistentes.