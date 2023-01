Susana Zabaleta corre a gente de su concierto por interrumpirla: "cállense o los mato" (VIDEO)

Susana Zabaleta no tolera a la gente que le arruina un espectáculo al resto del público, por lo que en el concierto que ofreció en Álamos, Sonora, corrió a unas personas que estaban de escandalosas e interrumpían la velada.

“De repente viene algo que es el amor... cállense los que están allá o los mato ¿Ya se callaron o creen que no se oyen? Me cae que yo sí tengo un humor bien feo; soy norteña, como ustedes”, pronunció molesta Susana Zabaleta ante la intervención no solicitada de esas personas.

Extraordinaria Noche de Gala de #ElOrtizTirado.



Esta noche se contó con la presencia de la soprano Susana Zabaleta y la Orquesta Filarmónica de Sonora dirigida por Héctor Acosta.

La famosa intentó seguir con su recital, pero volvió a escuchar a la gente hablar, cosa que la hizo explotar:

“Esta canción, que es de Fito Páez y la orquestó el maestro Alejandro, habla de eso, cuando de repente ves algo y te cambia la vida... no, sí voy. ¿Quién chingados está hablando? ¿es arriba?”, expresó Susana Zabaleta bastante enojada.

Fue entonces cuando la famosa le exigió a dichos sujetos que se fueran del lugar para que la gente que sí tuviera ganas de escucharla lo pudiera hacer.

“Oigan, afuera hay un chorro de espacio pa’ hablar. ¿Ya? Es que tú crees que no oyes, pero te oyes todo. O sea, estamos haciendo silencio para ti, ¿ya hablaste? Afuera, por favor”, señaló.

Por ello le pidió al personal del recinto que sacara a las personas, tras lo cual la Zabaleta dijo: “el que se amargue, pues que chingue a su madre”.