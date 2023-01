¿Nueva falla? Reportan que Ticketmaster envía notificaciones de boletos de Grupo Firme a gente que no compró

Los usuarios de las rede sociales reportaron una nueva falla en el sistema de Ticketmaster, y es que denuncian que la empresa de vente de boletos está enviando por error correos de confirmación a personas que no compraron entradas para ver a Grupo Firme, el próximo mes de febrero.

A través de Twitter, los cibernautas señalaron que están recibiendo un correo en el que les confirman que ya están disponibles para imprimir los boletos que supuestamente adquirieron para el concierto de Grupo Firme.

Incluso publicaron imágenes de lo que dice el correo electrónico en el que les confirman la compra de boletos.

“Gracias por tu compra para Grupo Firme, a partir de este momento ya podrás imprimir tus boletos, el proceso de validación de datos ha finalizado”, se lee en la imagen de supuesto correo.

"Grupo Firme":

Por quienes comentan que les llegaron confirmaciones de boletos para sus conciertos, sin haberlos comprado. pic.twitter.com/51BqZmJVzW — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 9, 2023

Usuarios se quejan de falla de Ticketmaster

Los usuarios de Internet han expresado su asombro, pues aseguran que ellos no compraron nada. “Ora, yo no compré boletos para Grupo Firme”, “A l parecer muchos recibimos el correo de confirmación para recoger boletos para Grupo Firme, yo no compré para ese concierto, qué onda ahí”, “Vivo con miedo de que alguien no pueda entrar al concierto de Grupo Firme porque Ticketmaster me asignó unos boletos que no compré para ese evento”, “También me llegó una confirmación para Grupo Firme, que no había comprado. ¿Se cruzó el sistema?”, fueron algunos de los comentarios.

Al parecer muchos recibimos el correo de confirmación para recoger boletos para Grupo Firme, yo no compré para ese concierto, qué onda ahí @Ticketmaster_Me pic.twitter.com/2dCUa0jMDA — B. ✨ (@PawisMeDicen) January 9, 2023

Orakepedo yo no compré boletos para Grupo Firme????#Ticketmaster pic.twitter.com/0qrMFFiBgt — Nat '5 de tripa con todo por favor' CR (@BlizzardCR) January 9, 2023

Vivo con miedo de que alguien no pueda entrar al concierto de Grupo Firme porque Ticketmaster me asignó unos boletos que no compré para ese evento 🙃 — Robinson 🐯 (@FreddieLechuga) January 9, 2023