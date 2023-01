La Mars presume que leyó 58 libros en un año, no le creen y la tunden: "¿Cuántos entendiste?"

La Mars es una de las influencers más polémicas, ya que saltó a la fama por pronunciarse en contra del sistema escolar, sin embargo, ahora es conocida por vender sus fotos en OnlyFans.

Ahora la joven influencer está en medio de las críticas, luego de que presumió que leyó 58 libros en un año.

En su cuenta de Instagram, La Mars publicó una fotografía en la que aparece junto a una torre de libros. Además en la descripción de la imagen enumera los títulos de los textos que leyó.

“Este año no empecé con ninguna meta en mente, solo quería disfrutar mis lecturas y ver que pasaba. Pasó que leí 58 libros y estoy muy feliz. Feliz de que leer pasó de ser un reto a ser un hábito. Feliz de que el amor que tengo por la literatura es el motor por el que tomo un libro todos los días y quizás ahora sea momento de buscar otros retos”, se lee en la foto.

La Mars señaló que leyó títulos de Stephen King, Gabriel García Márquez, José Saramago, Murakami, entre otros.

Usuarios tachan a La Mars de Mentirosa

Los usuarios de Internet no le creen a La Mars que haya leído esa cantidad de libros durante el 2022, por lo que no tardaron en criticarla y tacharla de mentirosa.

“Esta foto me recuerda a los que ayudan a los pobres sólo para grabarse haciéndolo”, “se salvan como 7 libros buenos, los demás… mejor no digo nada”, “Esos libros se ven nuevos, cómo que no tienen ni una hojeadita”, “¿Porque si lees tanto, haces contenidos tan malos? “, “Han escuchado la frase que dice más vale calidad que cantidad”, “Deberías leer algo bueno…”; “¡cuántos de esos cuántos entendiste?”, escribieron los usuarios.