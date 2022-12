La Mars: El antes y después de la youtuber convertida en creadora de OnlyFans

La Mars, la joven que se hizo viral hace unos años por manifestarse en contra del “sistema educativo retrógrada”, es ahora una de las tantas modelos de OnlyFans que han impactado por su radical cambio físico.

Marcela, como es su nombre real, compartió en Instagram una fotografía comparativa de cómo se vía en el 2017 y de cómo se ve ahora que cambió su alimentación y está involucrada de lleno en el ejercicio.

Por primera vez La Rosa de Guadalupe trata un tema serio y real: el de los papás de La Mars después del reto del condón. pic.twitter.com/H9Rg22myyP — Charlypi (@CharlyPi) June 13, 2017

En la primera imagen se le puede ver muy delgada, mientras que en la segunda muestra su escultural figura que consiguió a base de esfuerzo.

“En el 2017, me mudé por primera vez fuera de casa de mi familia, a vivir sola en la CDMX con apenas 16 años. Estaba tan enfocada en hacer contenido y entender cómo funciona el mundo del internet después de haberme hecho viral, que literalmente se me olvidó que tenía que comer”, señaló.

“Había días que lo único que comía eran unos tacos de desayuno a las 6 pm. Enflaqué muchísimo, para nada era un estilo de vida sano, cada día me veía más y más como esqueleto y todos lo notaban menos yo”, continúa el mensaje.

Ahora La Mars dice sentirse orgullosa de su cambio en su estilo de vida y en el cuerpo y afirmó que compartía la fotografía para inspirar a otras personas a seguir sus metas para mejorar su cuerpo.

“Unos añitos después veo un chingo de diferencia, y aunque todavía me falta mucho para alcanzar mis metas”, dijo.

Luego de que La Mars se volvió famosa por su video sobre el “sistema educativo retrógrada”, después continuó con su viralidad en Internet al meterse un condón en la nariz, y así siguió haciendo videos en Youtube.

El antes y después de La Mars: