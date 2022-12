Esta es la FOTO de Curvy Zelma que TikTok le censuró por su aspecto

La influencer Curvy Zelma recordó el día que TikTok le borró una fotografía en la que salía en shorts porque mostraba su celulitis y sus “rollitos”.

La concursante de realities shows fue invitada al podcast de Marco Antonio Regil y ahí contó cómo fue la censura que vivió por parte de TikTok.

“Me puse un short y un top y me puse a hacer una pose en la que caen mis pliegues, mis lonjas, hacia los lados y además con una frase motivacional. Me la vanearon, me la quitaron”, contó Curvy Zelma en el episodio del podcast.

Foto de Curvy Zelma que TikTok le borró Foto: Especial

Asimismo, la influencer dijo que ella estalló en cuanto vio su foto borrada, ya que se puso a ver videos de otras usuarias de TikTok que hacen yoga en short y top, por lo que ella sintió que no era justo la eliminación de su foto.

“TikTok me la quitó que porque infringía las reglas, las normas comunitarias. Me pongo como una leona y rápidamente me metí a ver yoga y vi una cantidad de fotos de chavas, que no tengo nada en contra de ellas, con unos cuerpos espectaculares, en tanga, brasier, haciendo yoga, pero eso no infringe las normas”, dijo Curvy Zelma.

“Lo que pasa es que una chava con celulitis con gorditos sí infringe las normas, porque no está bonito de ver”, señaló la influencer.