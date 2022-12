Hunjiya presenta una introspectiva biografía musical en su disco "Khamai"

Hunjiya nació en Corea, pero a muy temprana edad se mudó a Nueva York, lugar donde desarrolló su pasión por la música, en la cual encontró el medio perfecto para hablar acerca de su vida, sentires y pensamientos.

Por ello en su disco debut “Khamai”, Hunjiya presenta una biografía musical a través de siete canciones introspectivas con las que endulza los oídos con su melódica voz, acompañada por una mezcla única de pop, R&B, jazz y folk.

En entrevista con La Razón Hunjiya habló sobre sobre el proceso creativo de su álbum y compartió que compuso las canciones durante el confinamiento. En cada una de ellas plasma un aspecto de su vida: en “Talk2Me!” narra las dificultades que vivó en corea al no dominar el idioma.

Mientras que en “Favorite” cuenta cómo los gustos de una ex pareja pueden ser apropiados durante la relación, y cuestionados cuando ésta termina.

¿Cómo concebiste “KHAMAI”?

Todas las canciones se hicieron en la última semana de 2020 cuando estaba en uno de esos modos locos, espontáneos e inspiradores. Obtuve mucha inspiración tratando de hablarme a mí misma para salir de mi crisis de identidad. Cada rola se inspiró en cómo mi comportamiento cambia consciente o inconscientemente para ciertas situaciones.

Cuéntame sobre tus canciones “Talk2Me!” y “Favorite”, ¿qué las inspiró?

“Favorite! se inspiró cuando escuché una vieja canción que a mi ex le encantaba. La escribí acerca de volver a tus rutinas como individuo versus pareja. Darme cuenta de que las cosas que solía amar eran las cosas favoritas de mi pareja y después de romper, darme cuenta de que pueden no ser tus cosas favoritas, pero más aún, las cosas que amabas porque estabas enamorada de esa persona.

“Talk2Me!” fue escrita cuando me mudé a Seúl y era pésima en el coreano. Podía arreglármelas y tener conversaciones básicas, pero todavía había una barrera cultural y de idioma que me impedía tener pláticas más profundas o sentir que podía mostrar mi personalidad y humor completos. La canción trata sobre mi experiencia como gyopo y siento que no encajo en ninguno de los dos hogares (Estados Unidos o Corea).

¿Cómo decidiste adentrarte en el mundo con tu música?

Empecé a involucrarme en la música desde una edad temprana con lecciones de piano, de clarinete, en la banda escolar y todo eso, pero encontré mi amor por ella después de aprender a tocar el ukelele y luego la guitarra. Cuando comencé me daba vergüenza mostrar mi música, así que subí versiones en secreto a YouTube/Soundcloud e incluso pedí a mis amigos más cercanos que me llevaran a una ciudad a una hora de distancia los fines de semana para tocar en la calle y poder practicar.

Lentamente les mostré a mis amigos, comencé a escribir canciones para ellos, luego otros en la escuela se enteraron y su respuesta positiva fue una gran sorpresa para mí. Eventualmente gané la confianza para compartir más de mis canciones y aplicar a programas de música donde perfeccioné muchas de mis habilidades y conocí a amigos/colaboradores de música duraderos.

¿Cómo consideras que tu proyecto se destaca dentro en el mercado del k-pop (que es muy competitivo en estos días)?

Todavía soy una pequeña artista dentro de la escena y tengo un largo camino por recorrer. No me considero necesariamente "k-pop" porque no creo que mi música suene como ese género. Pero, dentro de cualquier escena, creo que sólo estoy tratando de hacer la música que me parece más honesta y lo que quiero decir.

¿Hay alguna influencia latina en tu música?

Viví en Miami durante cinco años y allí encontré mi amor por la música pop latina. No sé si hay alguna influencia latina en mis proyectos actuales que puedas escuchar, pero definitivamente escucho mucha música latina y me inspira.