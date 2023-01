Como Shakira a Piqué, Lupita D'Alessio le dedicó "Mentiras" a este jugador del América

Shakira humilló brutalmente a Piqué con la canción que sacó con Bizarrap, pues le tira con todo y hasta embarra a Clara Chía y a su es suegra.

No obstante, Shakira no es la primera en sacar una devastadora canción con intenciones de destrozar a un ex, pues en los años 80 Lupita D'Alessio le dedicó "Mentiras" a un futbolista del América.

Día 3, los memes de Shakira y Piqué no paran. pic.twitter.com/Yb98bhZWki — Jeffar (@JeffarVlogs) January 13, 2023

Durante esos años, Lupita D´Alessio tuvo una relación sentimental con Carlos Reinoso, la cual duró cuatro años, a quien conoció cuando aún era pareja del actor y cantante Jorge Vargas, el padre de sus hijos mayores.

Al mismo tiempo, Carlos Reinoso era novio de Verónica Castro, pero cuando ambos terminaron con sus respectivas parejas iniciaron un tórrido romance que terminó en una ruptura tóxica.

Pues mucho Shakira y Piqué, pero se les olvida que Lupita D’Alessio le dedicó MENTIRAS a Carlos Reinoso

Esas si son canciones y no mamadas 👀 pic.twitter.com/BUwKCvL2iS — BIYIK (@BIYIK__) January 12, 2023

Fue en 1986, tres años después de terminar su romance con Reinoso, que Lupita D´Alessio lanzó "Mentiras", la cual posteriormente dijo que estaba dedicada a todos sus exes.

"Imagínate quién no nos ha mentido. Todos los hombres, todos los que tuve, cinco matrimonios y los intervalos que no se conocieron, me mintieron. Jorge Vargas, que fue el papá de mis hijos, fue un mentiroso, aunque en paz descanse. Luego Carlos Reinoso, él también fue mentiroso", explicó sobre la canción.