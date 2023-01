¡Shakira no le sabe! Este es el reloj Casio 10 veces más caro que un Rolex

Shakira destrozó sin piedad a su ex Piqué a y su novia Clara Chía con la brutal canción que sacó con Bizarrap, tema en el que se compara a ella con un Rolex, mientras que a la mujer que fue su “socia” con un Casio.

"Cambiaste un Rolex por un Casio", dice Shakira en su canción, llamándole corriente a la marca de relojes conocida principalmente por sus precios accesibles y ser duraderos.

No obstante, se ve que Shakira no le sabe a los Casio y que sólo conoce un modelo, pues hay relojes de esta marca que son ridículamente más caros que un Rolex.

El precio de los Rolex supera los 100 mil pesos y hay algunos más caros que están casi en un millón de pesos. No obstante, hay un Casio que sobrepasa por mucho dicha cantidad.

Ahora el casio G-Shock G-D5000-9JR

Pure gold, bañado en oro de 18k, solo hay 35 en el mundo y cuesta unos 56mil dólares

Ahora el casio G-Shock G-D5000-9JR

Pure gold, bañado en oro de 18k, solo hay 35 en el mundo y cuesta unos 56mil dólares

Comparado con el rolex oyster perpetual (el más básico de rolex) que cuesta unos 6mil dolares

Se trata del Casio G-Shock bañado en oro de 18 kilates, el cual fue lanzado con motivo de la celebración de los 35 años de la marca, en 2020.

Entre sus especificaciones, el “Pure Gold Edition” llegaba con carga solar, retroiluminación LED y tecnología Multi Band 6. Sólo se hicieron 35 unidades. Su costó es de 7.7 millones de yenes, lo cual equivale a un millón 122 mil pesos, 10 veces más que los Rolex regulares.

