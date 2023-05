Bratty la rompe en su primer y amoroso concierto en el Auditorio BlackBerry

La intempestiva lluvia que azotó anoche la CDMX no fue suficiente para apagar la energía de los amantes del bedroom pop ni quitarles las ganas de llegar al Auditorio BlackBerry para disfrutar de la melódica voz de Bratty, quién la rompió con su primer concierto en el recinto de la Condesa.

Bratty se estrenó en el BlackBerry con “Radio”, canción que puso a todos los presentes a cantar. Al terminarla, y tras los gritos de sus fans, Jennifer Abigail Juárez no pudo contener su emoción y, agarrándose la cabeza por incredulidad, pronunció: “Wow… Muchas gracias por estar aquí y confiar en este proyecto… Estoy un poco sin palabras, nunca pensé llenar un auditorio”.

“Tocar canciones de cuando estaba más morrilla ante 10 personas… muchas gracias", agregó como preludio de "Seguiremos siendo", la cual fue seguida por rica “Tuviste”. “Salud, porque voy coincidimos en el universo y estamos aquí”, le dijo la sinaloense a sus fans antes de cantar “Y como”.

“¿Hay alguien que quiero tocar la siguiente canción? ¡Súbete!, es la guitarra”, le dijo Bratty a un afortunado fan llamado Jorge que, animado por la multitud y la cantante, se puso a tocar con ella “Lejos”.

Sigueron las canciones “Agosto”, la cual, en palabras de Bratty, es “sobre la depresión estacional” y “Contienental”, la cual habla “de hacer cosas bonitas con tu pareja cuando van empezando, cómo la primera llamada”.

“¡Ya viene lo bueno! Para esta canción necesito que me ayuden ¿jalan o qué? Sólo me tienen que ayudar a aplaudir”, advirtió Bratty a todos los presentes para que la ayudaran a animar la noche con su crossover de “Bichota” y “Quiero estar”.

“Oigan, hoy quiero hacer algo que nunca he hecho en mi vida... Y quiero que me ayuden a confiar en ustedes”, anunció la cantante antes de lanzarse al público y que este le ayudara a cumplir su sueño de hacer crowd surfing… pero a qué costo, pues le dio un duro calambre, por el cual invitó a otro fan (ahora fue Leo) a que tocara con la banda mientras ella se recuperaba.

Bratty se reincorporó a la mitad de “Jules” y al terminar la canción consintió en demasía a sus fans, pues se preparó para interpretar “Sobredosis de Tempra”, tema del cual dijo: “ésta es una canción que tengo 5 años que no la toco, y los fans más cercanos saben que no me gusta tocarla… pero hoy es una ocasión especial... Así que valdrá la pena”.

“Esta es la canción más tóxica que he escrito, la hice en mi peor momento... No la dediquen, mejor vayan a terapia... Pero ahorita cantémosla”, le sentenció Bratty a todos los presentes antes de entonar “Quédate”.

La noche siguió aesthetic “La última vez” y la deliciosa “Fin del mundo”. Finalmente, la originaria de Culiacán cerró su espectáculo subiendo a algunos de sus fans disfrazados al escenario para cantar junto a ellos “Honey, no estás”.