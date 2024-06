¿Bridgerton tendrá cuarta temporada? Revelan cuándo podría salir y quién sería el protagonista

Estamos a punto de conocer la segunda parte de la tercera temporada de Bridgerton. Sin lugar a dudas, se trata de uno de los programas más exitosos de Netflix, cuyas historias de amor y drama resultan tanto interesantes como llamativas para el público.

Es por este motivo que, ni bien sabemos el final entre la historia de Colin y Penélope, el público ya espera el anuncio de la cuarta temporada de Bridgerton y se preguntan si llegará el tuno de Benedict o quizás de Eloise, para vivir una historia de amor como la de sus hermanos.

No cabe duda que es difícil la espera, sobretodo cuando no estamos seguros de qué tanto hay que aguardar para ver más de una historia que ha logrado conquistarnos, como para muchos sucede en Bridgerton. Si bien Netflix no ha confirmado como tal la llegada de una cuarta temporada, los realizadores de la misma están seguros de que sí sucederá.

¿Cuándo podría llegar la cuarta temporada de 'Bridgerton'?

Jess Brownell, guionista de Bridgerton, aseguró que ya casi terminan la historia para la cuarta temporada y si bien detalló que tienen la intención de reducir el tiempo de espera para el lanzamiento de nuevos capítulos, señaló que esto es bastante difícil puesto que el rodaje dura 8 meses sin contar los procesos de edición y doblaje.

Por este motivo, la guionista americana explicó que tardaremos dos años en ver una nueva temporada de la icónica serie sobre la realeza inglesa. La escritora también adelantó que en esta próxima temporada se hará realidad uno de los 'ships' más queridos por el público.

¿Quién sería el protagonista de la cuarta temporada de 'Bridgerton'?

En los libros de Julia Quinn, Colin Bridgerton es el protagonista del cuarto libro; sin embargo, para la serie alteraron el orden de la saga, por lo que lo más probable es que Benedict, interpretado por Luke Thompson, sea el protagonista en la próxima temporada.

Luke Newton, quién da vida al aventurero Colin, confirmo por error el importante papel que tendrá su compañero de reparto en la siguiente temporada. "Me encanta la trama de Benedict esta temporada, es muy libre y creo que es un sitio agradable en el que estar. Es un espíritu libre y un rebelde. Estoy deseando ver su historia en la próxima temporada", confesó.

Sin lugar a dudas, nos espera mucho más de Bridgerton, aunque por lo tanto, podremos disfrutar del desenlace en la historia de Penélope y Colin este 13 de junio, al estrenarse la segunda parte de la exitosa tercera temporada.